El sector crítico de Nueva Canarias exige cambios en la dirección y niega una alianza con Coalición Canaria

El sector crítico con la dirección de Nueva Canarias insiste en la necesidad de una renovación en el partido y niega una posible alianza con Coalición Canaria. El autodenominado ''sector renovador'' de la formación política también ha explicado a través de un comunicado su ausencia en el Consejo Político Nacional, celebrado el pasado 10 de noviembre. La decisión ''fue debidamente comunicada al Secretario de Organización con la antelación necesaria'', sostienen. Con su no participación quisieron reflejar tanto su desacuerdo con los puntos incluidos en el orden del día como la ''evidente falta de voluntad para alcanzar acuerdos que permitan una renovación real''. ''Esta ausencia no debe interpretarse como una acción irresponsable, sino como un acto de coherencia y compromiso con los valores de cambio que defendemos'', indican.

En el comunicado recuerdan que llevan más de un año manteniendo conversaciones con la dirección de Nueva Canarias para renovar los órganos de dirección del partido. ''Esta demanda responde no solo al hecho de llevar casi dos décadas de continuidad en los mismos liderazgos, sino también al clamor unánime de nuestras bases, las asambleas locales y la ciudadanía, que exigen un cambio para revitalizar nuestra organización y conectarla nuevamente con las demandas sociales y políticas de Canarias'', reza el texto.

El sector crítico del partido apunta que las acciones de la dirección perpetúan ''estructuras de liderazgo desgastadas'' que ponen en riesgo la cohesión interna de Nueva Canarias y debilita la capacidad de la formación de responder a las demandas sociales y políticas de Canarias.

Niegan una alianza con CC

El ''sector renovador'' también ha desmentido de manera ''tajante'' supuestas alianzas con otras fuerzas políticas. ''Este tipo de especulaciones, además de ser completamente falsas, solo buscan confundir y dividir a nuestra militancia'', añaden. ''Volvemos a reafirmar nuestro compromiso con los valores del nacionalismo progresista'', aseveran. La reunificación del nacionalismo es un tema que siempre ronda entre miembros de este espacio. Para despejar dudas, el Consejo Político de NC acordó que la necesidad de “ratificar el espacio político de la izquierda canarista del que somos una parte muy relevante”.

En una entrevista con este periódico hace unos meses Román Rodríguez recordó que la persona clave del partido de Fernando Clavijo en Gran Canaria es la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ''no tiene nada que ver con nosotros ni en historia, ni en cultura, ni en comportamiento ni en valores ni en nada“, dijo. ”¿Puede haber alguna gente nuestra a la que le haga tilín o tenga relaciones? Pues no sé. Pero desde luego lo que representa esa señora y su categorización sobre el tema migratorio, su manera de relacionarse con los ciudadanos, su estilo en los procesos electorales, su manera de manejar los medios de comunicación públicos, su cultura, su tradición… Primero, no es nacionalista, es de derechas pura. Bueno, esto tiene poco que ver con nosotros“, aseguró.

En la Cadena Ser, Teodoro Sosa dijo el pasado mes de septiembre ante posibles conversaciones con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que “la reunificación con CC no se ha puesto sobre la mesa” e insistió en que si hubiese querido irse a ese partido lo habría hecho en 2007 cuando recibió una oferta. No obstante, añadió que “otra cosa es que haya alianzas en el futuro” y recordó que ya las ha habido.

''Creemos firmemente en el modelo de “ecoísla” como una guía para el progreso sostenible de Canarias, pero advertimos que el bloqueo actual amenaza con desvirtuar este proyecto. Nuestro compromiso pasa por fortalecer este modelo a medio y largo plazo, asegurando que nuestra organización mantenga su capacidad de inspirar e impulsar cambios reales en nuestra sociedad. Tras analizar los resultados del Consejo Político Nacional y las declaraciones realizadas, en los próximos días comunicaremos nuestras decisiones a la dirección de la organización y a las Asambleas'', concluye el comunicado lanzado este mismo sábado.