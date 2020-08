El senador Pedro Anatael Meneses: los socialistas que se oponen al pacto con Unidas Podemos son “francotiradores que ya no pintan nada”

El socialista Pedro Anatael Meneses, senador por la isla de Tenerife, defiende que la mayoría de los miembros de su partido y el conjunto del PSOE está “por la continuidad” de la alianza de Gobierno con Unidas Podemos. “Posiblemente un 10% son los que no están conformes” dentro del Comité Federal, órgano máximo de la formación. En el ámbito autonómico, si la cifra “llega a un 20% es mucho”, señala el veterano político. A pesar de ello, el senador recalca que “la estructura del PSOE es que tiene una Ejecutiva Federal que es la que manda dentro del partido” y que apoya totalmente el acuerdo con el partido liderado por Pablo Iglesias, aunque existen “francotiradores, llámese (José) Bono, llámese Felipe González o Alfonso Guerra” que “ya no pintan nada dentro del partido”.

En una entrevista esta semana en Radio San Borondón, Meneses también se ha referido al cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz popular en el Congreso de los Diputados. “Cayetana está más próxima a VOX que al propio Partido Popular. La política que ha estado llevando a cabo es la misma, exactamente la misma que la de VOX. Para Meneses, el líder del PP, Pablo Casado, “se ha dado cuenta que está ahí, que es real. Que el enemigo de Casado no es el PSOE. El enemigo de Casado está en VOX”.

El senador tinerfeño considera que el partido de Santiago Abascal está detrás de las manifestaciones celebradas la pasada semana contra las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la pandemia. “Este movimiento está propiciado por la ultraderecha, como ocurre en Brasil. Exactamente igual. De momento no dan la cara porque VOX no la ha dado. Pero por ahí van los tiros”, recalca Meneses, que recuerda que estos eventos no se concentran solo en la capital española, sino que incluso han llegado a Tenerife, su isla natal.

Sobre la marcha del rey emérito hacia Emiratos Árabes, tilda de “vergüenza y de escándalo que efectivamente nos estemos topando con la pasividad que se están tomando con este tema desde el punto de vista judicial”. Mismos sentimientos que le produce el título de rey emérito porque “se lo sacaron de la chistera. Eso de rey emérito no existía ni aparece en la Constitución por ningún sitio”. La creación de este título ha facilitado, según Meneses, que España tenga dos reyes, uno de ellos en Emiratos Árabes tras marcharse de España, marcha que no comprende cómo ha sido permitida.

Este “doble reinado” también se refleja en la permanencia del antiguo monarca “en el Palacio de la Zarzuela con todas las atribuciones que suelen tener los reyes”. En España, en una vivienda diferente y con la seguridad necesaria, pero nunca fuera de ella. Meneses estima que “la justicia no ha obrado correctamente con las medidas cautelares que tenía que haber tomado”.

¿Y cuál es la postura del Gobierno? “Ser respetuosos con la justicia, como también lo fueron con la comunicación del destino del monarca”. Esta labor pertenecería “al rey emérito y en todo caso a la Casa Real” y no al Ejecutivo, “sobre todo por temas de seguridad”, remarca el político. Aun así, este problema también tiene, a su juicio, un componente institucional, porque Felipe VI “no tiene la culpa, sino todos los que hemos decidido con esta Constitución que esto es una Monarquía y hereditaria”. Esta apuesta por el modelo del Estado, no obstante, “debe quedar apartada y centrarse en la problemática que ha ocasionado Don Juan Carlos como rey”.

Meneses aboga, por tanto, por aplazar este debate hasta que se resuelva esta cuestión, pero también otros asuntos prioritarios, como la crisis sanitaria y económica provocadas por la pandemia de coronavirus o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, necesarios para “producir esos cambios que precisamente necesita” España. Cuestiones relacionadas que deben abordarse, primero, desde la seriedad y tranquilidad para evitar el caos sanitario y el impacto de una “crisis económica que ya tenemos encima”, y segundo, desde la estabilidad de un Gobierno que permanezca durante los restantes tres años de esta legislatura.

¿Y cuál sería el primer paso para abordar esta cuestión sociosanitaria? Pedro Meneses considera que la aprobación de los Presupuestos Generales entre los miembros de la coalición, es decir, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. También entrarían en la ecuación “aquellos partidos que nos apoyaron durante la moción de censura”. Esta suma se destina a frenar “el objetivo de la derecha, llámese Partido Popular, VOX o Ciudadanos” que es “el de desbancar a este Gobierno” a través de estrategias como los escraches. Solo en este momento, cuando los números den y los Presupuestos se hayan aprobado, se podrán afrontar cambios radicales que, según Meneses, “están fundamentalmente centrados en nuestra Constitución”.

Estos cambios radicales que esgrime el senador radican en la elección del modelo de Estado, monarquía o república, además de reformas en las Cámaras parlamentarias, donde el Senado sería el protagonista. El político afirma que, aunque “puede seguir siendo Cámara de segunda lectura”, habría que otorgarle al Senado “las competencias fundamentalmente para que los territorios tengan la representación dentro de lo que es el Estado y las Cámaras” para que se convierta definitivamente en Cámara territorial.

Pedro Anatael Meneses es actualmente senador electo en la isla de Tenerife por el PSOE. Adscrito al Grupo Territorial Socialistas de Canarias, accedió a la Cámara en noviembre del año pasado donde forma parte de cinco Comisiones. Tres de ellas como vocal (Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Comisión de Reglamento), una como viceportavoz (Comisión de Asuntos Iberoamericanos) y otra como Secretario Primero (Comisión Mixta para la Unión Europea). Su estancia en el Senado no es la primera de su carrera política. Durante la XIII legislatura, es decir, entre mayo y septiembre de 2019, obtuvo un escaño por la misma circunscripción.

Nacido el 31 de marzo de 1947 en el municipio de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife), Meneses cuenta con recorrido profesional que toma distancia de la política. Se doctoró en Ingeniería Marítima por la Universidad de La Laguna, universidad donde ejerció como profesor titular, y se convirtió entre octubre de 1990 y enero de 1995 en presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente desempeño el cargo de Director General de la Marina Mercante, puesto en el que permaneció hasta octubre de 1996.