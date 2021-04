Sí Podemos exige la dimisión de Jorge Marichal como presidente de Canarian Airways por su condena por fraude fiscal

El grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife ha exigido la dimisión de Jorge Marichal como presidente de la compañía aérea Canarian Airways, en la que la corporación insular participa con 700.000 euros, tras conocerse su condena por fraude fiscal.

Marichal, también presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), "debe dimitir urgentemente" de su cargo en Canarian Airways, ya que una persona condenada penalmente por fraude fiscal "no puede, de ninguna manera, liderar un proyecto participado, en parte, con dinero público", opina Sí Podemos Canarias.

El grupo político ha anunciado que si no se produce esa dimisión no apoyará el proyecto de la aerolínea y reclamará la paralización de la participación del Cabildo en el mismo. "Los fondos de las arcas públicas no pueden ir a empresas presididas por personas corruptas o defraudadoras a la hacienda pública, sea quien sea", sostiene Sí Podemos en un comunicado.

El grupo insular de Sí Podemos aclara en la nota que su apoyo a la participación del Cabildo en Canarian Airways responde al interés por "impulsar un servicio público de transporte aéreo que garantice la conectividad de todos los canarios y canarias con la península". "Lo que nuestro grupo ha defendido desde el primer momento es que desde el Cabildo de Tenerife se trabaje por garantizar la conectividad de la isla con el continente europeo, y que a su vez se promueva la obligatoriedad de servicio público de transporte aéreo", indica.

Sin embargo, insiste en que la gestión de la aerolínea "debe permanecer completamente al margen de personas que hayan estado involucradas en una mala gestión de lo público o que hayan defraudado a las arcas públicas".

Jorge Marichal, añade el grupo, "debió dimitir" desde que conoció la sentencia y "no se puede depositar confianza o credibilidad alguna en alguien que ha estado ocultando durante tanto tiempo una condena como esta".

"No seguiremos apoyando el desarrollo de la aerolínea mientras este señor siga involucrado en ella de cualquier manera", asegura.

La sentencia contra Marichal fue dictada en julio de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, y confirmada, notificada y publicada desde mayo de 2020 por la Audiencia Provincial, pero no fue hasta este lunes cuando se dio a conocer en los medios de comunicación. El todavía presidente de Ashotel y CEHAT ha sido hallado culpable de un delito contra la Hacienda Pública y condenado a dos años de prisión, al pago de una multa de 585.896 euros y a la pérdida de la posibilidad subvenciones o ayudas públicas, así como a la pérdida del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.