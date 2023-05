Aires de cambio en la gastronomía de Gran Canaria

Cuando un sector está vivo y en ebullición como sucede con la gastronomía es normal que haya momentos donde la coctelera se agite. Por diversos motivos y causas, la isla de Gran Canaria se encuentra ahora mismo en uno de esos momentos de pequeños movimientos.

Comenzamos con el triste anuncio del cierre definitivo de un restaurante que tenía todos los números para conseguir algo grande en la capital grancanaria como era Hestia. Era un secreto a voces en el sector que el incendio que asoló al edificio donde se encontraba el local de Juan Santiago iba a traer consigo una mudanza que por avatares del destino nunca se llevó a cabo. De ahí surgió una oportunidad que Santiago no quiso desaprovechar como es el convertirse en chef ejecutivo a nivel mundial de la empresa grancanaria Aquanaria. La isla pierde un restaurante pero creo que gana un embajador mundial porque tendrá además la oportunidad de codearse con los mejores cocineros del mundo, bien recibiéndolos aquí en la isla o bien viajando por todos esos restaurantes que marcan las tendencias del sector. Desde aquí quiero mandar mis mejores deseos para Juan Santiago y mis felicitaciones a Aquanaria por pensar en un cocinero de Gran Canaria para desempeñar un puesto de semejante valía y proyección.

Pero si una noticia ha caído en el sector e incluso fuera del mismo como una bomba ha sido el anuncio de Aser Martín en sus redes sociales de su marcha del Restaurante Tabaiba. Les mentiría si les dijera que era algo que veía venir porque no ha sido así, me quedé igual de desconcertado que cualquiera de ustedes pero de lo que no me cabe ninguna duda es que Aser encontrará su camino y seguirá cocinando porque es lo que le gusta y lo que quiere hacer, pero también estoy seguro que Abraham Ortega, el dueño y cabeza pensante de ese proyecto que es Tabaiba, seguirá creciendo y haciendo disfrutar a sus comensales defendiendo con holgura la Estrella Michelin alcanzada y aprovechando este paréntesis vacacional que se han tomado en el restaurante para coger fuerzas de cara a la temporada veraniega. Para ambos, mis mejores deseos porque aparte de grandes cocineros, lo más importante es que son mejores personas.

En otro bloque podríamos destacar varios proyectos que están “entre fogones” y nunca mejor dicho. Willy Ramírez, que fue chef y propietario de Pícaro hasta su cierre (Bib Gourmand Michelin) se incorpora en el nuevo concepto que Oscar Dayas está montando en MAR Gastrotasca, a pie de Las Canteras.

Ruymán González, que fue jefe de cocina de Pícaro se ha tomado esta pausa con ganas de formarse para lo que está haciendo un curso a distancia con el Basque Culinary Center sobre técnicas y productos de vanguardia mientras combina con extras y apoyando a Andrés Rodríguez en su catering de eventos y foodtruck “Echale Mojo”. Nos cuenta Ruymán que “hay un proyecto cercano en el horizonte del que no quiero soltar prenda para que no se chafe”, pues atentos estaremos al mismo.

Otra de las grandes sorpresas del año si hablamos de gastronomía ha sido la marcha del proyecto Kabuki Gran Canaria de su jefe de cocina y persona que ha defendido la Estrella Michelin del Kabuki Ritz Carlton Abama cuando estaba bajo los mandos de Ricardo Sanz, el grancanario David Rivero. Creo que David es uno de esos cocineros a los que hay que prestarle especial atención porque lo que tiene en mente puede ser un punto y aparte en lo que sobre cocina japonesa tiene la isla, “creo que ha llegado el momento de poder emprender lo que es mi sueño, un pequeño restaurante en forma de barra de sushi y menú omakase con lo mejor que el mercado me dé cada día, puro producto”.

Para terminar con los proyectos que si todo va bien verán la luz este año nos vamos a ir con Cristina Monge, una de las cocineras con más futuro de la isla y que ha decidido cerrar su pequeño rincón en San Fernando, Borneo Maspalomas, para instalarse en la capital. Aún en fase de concretar el local donde se instalará, no me cabe duda que cuando lo haga se convertirá de manera instantánea en un punto de parada obligatoria para todo amante de la buena gastronomía con una oferta que les hará perder el sentido por lo personal, potente, sabrosa y llena de raíces filipinas, sus orígenes. Dará mucho que hablar, y si no, al tiempo.

Y como cierre les voy a hablar de un restaurante en el que aún no he estado en su nueva etapa como es el antiguo “kimspojangmacha” y hoy ya coronado como el nuevo e imponente KIM Korean Food. Si uno navega por su Instagram (@kimspojangmacha) ya aprecia a simple vista que los platos que la matriarca de la familia llevaba cocinando décadas para la flota coreana que visitaba la ciudad siguen presentes, pero a su vez ha sido todo trasladado a estos nuevos tiempos por su hijo Joham, responsable ahora de esos fogones, y que han dado lugar a un lleno constante del establecimiento. Como reza una de las publicaciones de su red social y que me parece la mejor declaración de intenciones posibles, “nuestras raíces están en Korea, pero estamos cerquita de la Playa de Las Canteras”. Mucha suerte en esta nueva etapa y pronto me pasaré por sus mesas de cara a viajar a uno de esos países donde la gastronomía nunca te deja indiferente.

