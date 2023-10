Cinco heladerías para refugiarte de la ola de calor

Y así nos sentimos muchos estos días en Canarias, necesitados de helado como de vivir para escapar de las infernales temperaturas que nos están abrasando las 24 horas. Es por eso que incluso una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria que suele tener a su añorada panza de burro cómo parasol, pero que ni por esas aparece, estos días verás al personal deambulando como zombies de The Walking Dead buscando dónde hincarle el diente a este alimento frío que tanto nos seduce. En este pequeño artículo les llevamos de la mano por cinco heladerías de la capital grancanaria, algunas con alma canaria, otras con espíritu italiano, pero todas unidas por la pasión del mejor helado que se puede encontrar no sólo en la isla, sino en todo el archipiélago.

Peña La Vieja, toda una institución, creo que la heladería más antigua ahora mismo en la capital grancanaria y de las más antiguas de toda Canarias, sin duda alguna, cuyo origen data del año 1936. Ubicada en el mismo lugar de siempre, en Playa Chica, sus sabores forman parte de la cultura gastronómica de la ciudad. Cada uno tiene el suyo (yo particularmente no perdono aquí el Tutti Frutti), pero si algo les diferencia del resto son sus bombones helados, que también forman parte del pase dulce de muchos restaurantes de la isla. Su Instagram es @heladospenalavieja .

Guirlache, “50 años alimentando sonrisas” es la frase con la que abren su página web. Pastelería y heladería que lleva desde el año 1973 haciendo felices a pequeños y grandes durante todo este tiempo. Su enclave en Triana sigue siendo especial y más este año con la reforma realizada, que ha dado espacio a un salón donde se pueden degustar los helados, tartas y dulces de esta familia que ha conseguido marcar su sello propio en la isla. No les mentiré si les digo que su sabor de Gianduja cautiva seduce tanto en helados cómo en tarta semifría, son muchos años en casa comiéndolo en ocasiones especiales y que ha pasado de generación en generación con la misma devoción. Hoy en día se encuentran repartidos por varios espacios de la ciudad pero para los clásicos, como el original, ninguno. Pueden seguirlos en su Instagram, @guirlachelaspalmas.

Gelizia, la casa de una pareja italiana de nacimiento y canaria de adopción compuesta por Alessandro y Stefania que, a base de esfuerzo, trabajo, tesón y muchas horas dedicadas al negocio se han hecho con un hueco propio en el corazón de la isla desde la apertura de su primera tienda allá por 2005. Sus helados son la base de un establecimiento donde otros productos como las tartas, galletas y crepes han ido evolucionando a un alto ritmo. Hace muy pocas semanas abrieron el último de sus espacios hasta la fecha ubicado en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria, pero su pequeño rincón donde nació todo se encuentra en el barrio de Triana. Pueden seguirlos en su Instagram, @gelizia.

Pliza 21, nos reencuentra con esas historias familiares llenas de pasión y ternura. Massimo Bianco es un italiano que llegó a Gran Canaria hace tiempo y se afincó aquí, dedicando su vida a varios negocios; pero no fue hasta hace casi diez años cuando se planteó abrir un establecimiento que lleva en la sangre como es la heladería ya que su familia lleva más de 30 años elaborándolos en Italia. Pero Massimo no quiso hacer algo igual a lo que veía en otros establecimientos de la isla, sino que decidió ir un poco más allá y se fijó en la fruta local para elaborar helados, que no sorbetes, ojo. Y el resultado no pudo ser más espectacular, visitar Pliza21 es comerse la fruta de la isla a bocados a través de sus maravillosos helados, pero también viajar con creaciones propias que dan un plus de valor a la propuesta. En estos momentos ando enganchado a los sabores de melón y de manzana, pero cada vez que pruebo su helado de Málaga viajo a mi infancia. Un imprescindible con gran labor en conjunta de Massimo y su pareja, Belén, un equipo ganador y su trabajo es visible en su Instagram, @pliza21gelatoartesano.

Dassie Gelato es el establecimiento con el que cerraremos esta pequeña lista. El último en llegar por ahora a la capital grancanaria pero con una trayectoria que le ha llevado a ganar el premio al mejor Helado de Chocolate de Italia o ser poseedor de los Tres Conos Gambero Rosso, máximo galardón posible en la categoría dentro del país transalpino en una comparativa que podría ser equivalente a la Guía Michelin de los helados. Las fusiones de sabores donde el chocolate y también el queso son protagonistas justifican la visita para conocer esta propuesta diferente en la capital grancanaria y que podemos encontrar en el barrio de Triana, pero también en la Avenida de Mesa y López. Su Instagram es @dassiegelato_es.

