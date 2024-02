Mucho más que 14 restaurantes de Gran Canaria para celebrar San Valentín

En este Juernes de Por Fogones a escasos días vista de San Valentín les llevaremos de la mano por algunos de los espacios más bonitos o con personalidad propia de cara a celebrarlo en pareja.

En todos y cada uno de estos locales sobra comentarles que la sala estará volcada en hacerles pasar una velada muy especial y los guiños o propuestas en algunos de ellos serán exclusivos para esta noche.

Si empezamos por los restaurantes con Estrella Michelin está claro que todos y cada uno de ellos tienen una magia especial, de ahí que apostar por Los Guayres o La Aquarela en el municipio de Mogán, o Poemas by Hermanos Padrón, Tabaiba, Bevir y Muxgo en Las Palmas de Gran Canaria son apuestas seguras donde la experiencia gastronómica está más que garantizada.

Pero lo bueno de Gran Canaria es que la oferta es muy variada para poder elegir lo que más les apetezca. Si hablamos de cocina japonesa está claro que el Kabuki, Fuji, Sharang o El Bento Japonés encajarían para un almuerzo o cena en pareja tanto por cocina como por enclave y sala.

Si buscamos algo más de cocina canaria sería un pecado dejarnos atrás a El Equilibrista33, El Padrino, Sorondongo y El Zarcillo en Las Palmas de Gran Canaria, La Catedral Bistró en Arucas, Casa Romántica en Agaete, La Trastienda de Chago en Gáldar o Nelson en Arinaga, espacios que combinan tradición con respeto a las raíces y el producto de la tierra.

Que andan buscando propuestas nuevas, también las hay como son las de Morro Colorao o Rever en Vegueta, MAR Gastrotasca en Guanarteme, La Viña del Puerto en zona Puerto, Maruquita Cocina Canaria en el CC El Muelle o Borneo Las Palmas en Las Alcaravaneras.

Sitios canallas pero muy divertidos como Anteo Bar Gastronómico, De Contrabando, Allende, Basal, Madre del Amor Hermoso, Platóniko y Amaki Sushi pueden acompañar a los locales de moda en la isla, las hamburgueserías, donde All Or Nothing, Pablo Escoburger’s son de los más solicitados por sus espacios y decoraciones propias. Todo ello sin olvidarnos de pizzerías elegantes y diferentes como Pikza, que combinan la cocina italiana con una grandísima propuesta vinícola.

No voy a dejarme atrás varios de esos restaurantes que nunca fallan como Majuga, Qué Leche o Deliciosa Marta en Triana, Manuela Jimena en Vegueta, Embarcadero en el Muelle Deportivo y Camino al Jamonal en La Isleta.

Y si deciden darse una escapada al sur de puente y celebrarlo antes, que no hay por qué esperar al 14 de febrero, la oferta es muy amplia con locales de la talla de La Palmera Sur en Playa del Inglés, en Meloneras es acierto seguro el Boho Beach, Blue Marlin y pasarlo en grande dentro del Café Meloneras, el nuevo Loopy’s en San Agustín, 222swgrill en el Hotel Radisson Blue o Sidecar en el Salobre.

Para carnes también hay grandes especialistas como Casa Brito en Arucas, El Churrasco, Origen SteakHouse en Las Canteras, Las Lilas en Carrizal o La Pasadilla en Ingenio. Terminando esta ruta por grandes clásicos de la capital como pueden son Rías Bajas, Gambrinus, el Arrosar o La Ribera del Río Miño, lugares que ya forman parte de la historia gastronómica de nuestra ciudad.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Threads, TikTok y Twitter bajo el nick @javiers_gastro.