Lanzarote, un oasis gastronómico en plena ebullición

Lanzarote es conocida como la isla de los volcanes, la de César Manrique, pero en los últimos años su pujanza y crecimiento en el sector gastronómico la ha hecho posicionarse posiblemente como la isla donde mejor se come por número de habitantes. Y como ejemplo, les llevaremos de la mano por varios de los mejores restaurantes, productos, pero también tiendas y lugares donde disfrutar de sus manjares. Es por eso que en Los Juernes de Por Fogones de esta semana hemos decidido viajar a través de los sabores por la isla de los volcanes.

Esta ruta por la gastronomía conejera va a comenzar por el sur de la isla, Playa Blanca, donde el imbatible e infalible Juan El Majorero sigue marcando tendencia en la isla dentro de su Brisa Marina. A Juan se le ha sumado este año otro auténtico número uno en los fogones como es Germán Blanco y ambos están dando pasos en conjunto convirtiendo lo que a simple vista puede ser un “restaurante más de playa” en un auténtico templo de la gastronomía conejera.

Llegar al Brisa Marina es lo más parecido a que se pare el tiempo en lo que uno está disfrutando de sus mesas con las mejores vistas hacia Isla de Lobos o Fuerteventura, mientras la sala que lidera el propio Juan con un equipo donde brilla con luz propia su mano derecha, Abel (ojo a sus Mojitos, de los mejores en Canarias). Aquí lo mejor es dejarse aconsejar de lo que tengan en el día, pero si les gusta ir con ganas de afinar el tiro, las viejas fritas, el atún rojo en sus diferentes cortes, los carabineros de La Santa, las sardinas escabechadas sobre salmorejo de tomate conejero, el pescado del día o sus consagrados arroces y paellas son apuestas ganadoras.

De camino al norte es obligatoria la parada en otro de mis imprescindibles de Lanzarote cada vez que visito la isla, La Bodega de Santiago, que crece sin parar y donde comer al cobijo de su árbol es de esos placeres y pequeños caprichos al alcance de la mano que uno puede realizar si le gustan los momentos inolvidables. Su cocina sigue siendo directa, potente y con el producto de la isla como protagonista absoluto. El cabrito, la vieja, el cochino negro, el pulpo y sobre todas las cosas, su mítica garbanzada que da igual sea verano o invierno te comerás por igual, son razones de peso para que su restaurante siempre esté lleno. No se les ocurra ir sin reservar, aviso para navegantes.

En las mesas de La Bodega de Santiago disfruté este verano de un surtido de quesos de la Finca de Uga con mermelada de calabaza artesanal (Mermeladas Lala de Lanzarote, no conozco otras que me gusten más en toda Canarias) con el que posteriormente sería considerado Mejor Queso de Canarias AgroCanarias 2023, el Don Nicolás de la Finca de Uga. No pierdan la oportunidad de darse un salto a la Bodega Stratus para visitarla en profundidad, una auténtica maravilla, pero sobre todo para llevarse a casa no sólo este queso sino cualquiera de los que elaboran en la Finca de Uga, su almogrote, vinos y delicatessen varias de pequeños productores de la isla. Un pequeño mercado de producto local al alcance de su mano en La Geria, imprescindible. Desde aquí aprovecho para felicitar a Arminda y todo su equipo de la Quesería de Uga el gran trabajo que están haciendo con las leches de cabra, oveja y vaca de sus animales que les están llevando cada año a superarse y a no conformarse con lo conseguido, sino ir un pasito más adelante.

¡Ah!, y para todos aquellas personas que critican que un queso como Don Nicolás sea considerado el Mejor de Canarias solamente porque es estilo parmesano decirles que es más canario que muchos otros que presumen de ello porque los animales consumen producto de aquí, son de aquí, la leche se saca aquí y el proceso de elaboración se ejecuta aquí, todo en Lanzarote. Así que menos lobos, Caperucita, porque recordando al gran chef Pepe Solla: “Es más gallego un ceviche donde todos los ingredientes son de productores que tengo a menos de 10km de mi restaurante que una empanada gallega donde todos los ingredientes son industriales y proceden de cualquier parte del mundo”.

De camino a Puerto Calero hay un restaurante al que le debo la visita como es Macher60, pero si la Guía Michelin lo ha incluido como recomendado es que atención se merece, que queden claro estos deberes propios que me marco de manera pública. Ya en Puerto Calero la parada obligatoria es la de Coentro by Joao Faraco, al cual encontré más en forma que nunca y eso es mucho decir porque hablamos de uno de los mejores cocineros de la isla para mi entender. Brasileño de nacimiento y conejero de adopción no se pierdan la fusión entre la cocina brasileña, portuguesa y canaria, siempre con su toque de personalidad propia y donde cada bocado es una explosión de sabor. Bien en menú degustación o bien con platos para compartir, les aseguro que este lugar no les dejará indiferentes.

Los bocadillos de pescado, calamares o mejor aún, el mixto (que contiene ambos) del que para muchos será siempre Casa Ginory, actualmente Restaurante Charco Nuevo, es otra de mis paradas imprescindibles en Lanzarote. Es más, mías y de medio avión de Binter cada vez que media hora después de aterrizar el primero de la mañana, el pasaje se encuentra en el local como pasa también en Yazmina de Gran Canaria.

En la zona norte, parada imprescindible en Costa Teguise para disfrutar de la cocina de Santi Beneítez y la sala de Begoña Ratón en Sebe, un imprescindible de la isla. Los mejores arroces no sólo de Lanzarote sino quizás de toda Canarias, la cocina in crescendo de Santi y sobre todo, sus frituras de pescado a lo japonés, te llevan a tocar el cielo en un lugar, Costa Teguise, donde gastronómicamente hablando Sebe es lo más parecido a beber agua en el desierto.

En Haría tenemos el Teleclub como lugar de comida tradicional, caldero, recetas de toda la vida y punto de encuentro de la gente del pueblo, pero también se puede disfrutar de una cocina joven, atrevida y pronto reconocida por las Guías Repsol o Michelin como la que elabora Daniel Jiménez en Restaurante Tacande, otro de mis pendientes en la isla.

De camino a Famara para disfrutar de la cocina de El Risco y sus famosos chips de morena o la ropa vieja de pulpo y cochino negro es imprescindible y obligatorio desviarse hacia el pueblo de Soo, donde se ubica La Tienda de Lourdes, lugar donde comprar las mejores sandías de toda España, granos como garbanzos, lentejas o chícharos entre otros y todos de Lanzarote, pejines secos, batatas del jable o las papas de Los Valles, que cuando las pruebas ya no quieres otras, sin olvidar llevarse también un kilito o dos de las papas bonitas que ahora se están cultivando en la isla. Se comen como pipas una vez arrugadas.

Creo que cuando vayan a la tienda y conozcan lo que la saga de Lourdes y su hija Loli han creado le darán el valor que tiene estas tiendas de pueblo que tanto hacen por nuestra salud y a la que tan poco cariño le mostramos. Recuerdo aún la visita que le hizo el Chef José Andrés el año pasado durante el rodaje del documental José Andrés y Familia (que pueden ver en HBO Max o WarnerTV) y que no solo se llevó media tienda sino que después lo cocinó todo para su equipo.

Y permítanme una pequeña licencia y no es gastronómica para cerrar el artículo. Si quieren descansar y desconectar les recomiendo pasar unos días en La Graciosa, pero no en Caleta de Sebo sino en Pedro Barba. La oportunidad que brinda @casaenpedrobarba en Instagram, ubicada en medio del paraíso es la mejor manera para recobrar fuerzas de cara a lo que vayan a acometer después. Y si se deciden ir, la mejor manera de llegar se las proporciona el watertaxi de Hugo, de puerta a puerta y con la posibilidad de encontrarse con maravillosos acompañantes marinos por el camino.

