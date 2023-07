Pikza se asienta como la mejor trattoria de Gran Canaria

En menos de un año desde su apertura, Pikza ha cogido velocidad de crucero gracias al esfuerzo y talento de un equipo liderado por el trío conformado por Nayra Suárez, Esteban García y Danny D’Angelo. Con un horario ininterrumpido de lunes a domingo y una oferta que abarca almuerzo y cena pero también tardeo al gusto, este rincón de la capital grancanaria ha conseguido posicionarse en tiempo récord como un imprescindible de la gastronomía grancanaria.

Lo que abrió como la unión entre tres jóvenes empresarios llenos de talento y con el sueño de hacer una trattoria italiana única, diferente y con personalidad propia, donde tomar un gran antipasti, una pasta de calidad o una pizza inolvidable no esté reñido con el gran beber a través de una extensa y elegante carta de vinos, cocktails clásicos o de autor e incluso kombuchas artesanales elaboradas por ellos mismos. Primero vio la luz, ahora se ha asentado y mira el futuro con el optimismo de los que sienten que no solamente la ciudad, sino la isla completa y me atrevería a decir que todos los gastrónomos de Canarias han hecho suya.

Esteban me decía que “hemos ido cambiando la carta con paciencia, sin volvernos locos y siendo fiel a nuestro estilo, de hecho hubo una pizza que habíamos puesto en pausa como la de calabaza y nuestra clientela nos la reclamaba de tal forma que ha vuelto de inmediato”. Eso me recuerda lo que los artistas dicen cuando sacan una obra de arte, deja de ser de ellos para ser del público. Danny, responsable de todo lo que sale de cocina, se reafirma en algo que ya nos contaba un año atrás: “Pikza es todo lo que yo buscaría en un sitio con cocina italiana a la hora de ir a comer y a beber. En esta carta hay creaciones que beben directamente de mi herencia familiar como es el tiramisú, que prácticamente es igual al que me hacía mi abuela”, y permítanme que les haga un spoiler, yo que no soy muy amante de ese postre me pareció tan apabullante que no dudaré en pedirlo cada vez que vuelva.

Por su parte, Nayra siempre en segundo plano y que odia aparecer en foto o expresarse de manera periodística. Ella es feliz ejerciendo de camarera, volcada en elaborar esos cocktails que compiten con los vinos a la hora de acompañar el menú y cuya sencillez y elegancia se transmiten en cada sorbo. Este artículo nace de dos visitas ya que quise probar varias cosas pero algo que no olvidaré es ese tándem ganador en forma de Steak Tartar de vaca vieja, parmesano curado de 24 meses y fokaccia entra por méritos propios junto con el Bloody Mary elaborado al momento como uno de mis instantes gastronómicos inolvidables del año por sí solo. El tartar, que le habla de tú a tú al de Pol Durán en Deliciosa Marta como los dos mejores de toda Canarias, crece a cada sorbo del mejor bloody que recuerdo en años.

Continuando con los entrantes, si son amantes de la fusión entre el mejor queso y un tomate que sepa a eso de verdad, no se pierdan el provolone a la plancha con tomates San Manzano confitados, les dejará con ganas de repetir, aviso.

La parte de principales en pasta juega con un póker de ases ganador a través del sabroso y untuoso ravioli de batata, speck y crema al parmesano, la elegancia de los canelones a la parmigiana de berenjena y una inigualable lasagna de pato, de esas de pedir pan para mojar.

De las pikzas rojas con base de tomate San Manzano y mozzarella flor di late podría hacer un monográfico propio pero no voy a cansarles. De la carta creo que la de pulpo, n’duja picante y limón si no es la mejor pizza, sí es la que más me ha marcado de las que jamás me haya comido en Canarias. La de anchoas del Cantábrico ponen en el sitio que se merecen a las maltratadas pizzas de anchoas y no duden en preguntar por la fuera de carta de la semana porque si tienen suerte les puede tocar alguna como la de mezcla de quesos potentes que se sacó Danny de la manga el día que estuve y que ojalá termine formando parte de la carta de manera habitual.

Las pikzas blancas eliminan el tomate de la ecuación y reconozco que a mi me cuesta más entrar en ellas pero la de calabaza, panceta ahumada y pecorino reconozco que tiene algo muy especial o la muy refrescante creación que abraza una mezcla de quesos brie y gorgonzola con el añadido de un toque de piña encurtida, y aquí abro el paraguas porque reconozco que yo soy del team a favor de la piña en la pizza.

Las fotos de las pizzas voy a cogerlas del Instagram de @comandopikza donde la mano del que para mí es mejor fotógrafo gastronómico de Canarias, Edu Gorostiza, hace un trabajo para disfrutar y que realza la verdadera belleza de unas pizzas que entran por los ojos y te enamoran en la boca

De los postres ya les hablé del tiramisú pero mucho ojo al helado de manzana y canela que les elabora a medida Pliza21 acompañado de un babá al ron o el cannoli siciliani con crema de gianduja al chocolate, todo ello sin olvidar la tarta de queso, pero ya saben que yo ya estoy cansado de ellas, lo siento pero no puedo con una más.

Pero en Pikza están pasando otras muchas cosas, de entrada su facilidad horaria ya que no cierra ningún día de la semana. Los jueves tienen una kalzone especial y entre los servicios del mediodía y la cena se puede disfrutar de una tarde alrededor de la barra con una traviesa oferta en pikoteo para hacer del afterwork todo un momento único. Un lugar especial para disfrutar de nuestros Juernes de Por Fogones, sin duda alguna.

Toda la info de horarios, pedidos para llevar de pikzas y reservas se pueden gestionar directamente desde el link que tienen en su Instagram @comandopikza. Por su parte, si les apetece seguirnos en Instagram o Twitter, nos pueden encontrar en @javiers_gastro.