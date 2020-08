Cuatro cenas temáticas a cargo de reconocidos chef acompañarán el Culinary Zinema en el próximo Festival de Cine de San Sebastián

Arzak since 1987, el documental de Asier Altuna sobre el restaurante de Juan Mari Arzak y su hija Elena, inaugurará la sección Culinary Zinema en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, contará con tres largometrajes más que estarán acompañados de cenas temáticas. Por Fogones acudirá para contarlo de primera mano y además dará conocer la nueva propuesta educativa y formativa del Basque Culinary Center, donde tendrán lugar las propuestas gastronómicas.

En un comunicado, la organización del festival explica que la cena inaugural del día 21, correspondiente al film Arzak Since 1897, correrá a cargo de siete reconocidos chefs que se han formado y han trabajado en el restaurante, que ofrecerán una propuesta coral que, a modo de homenaje, revisitará el universo generado por Juan Mari y Elena Arzak.

La cena del día 22, será ofrecida por Ricard Camarena. El chef valenciano del restaurante Ricard Camarena Restaurant, que cuenta con dos estrellas Michelín, desgranará su propuesta gastronómica basada en el sabor y en el respeto por el producto.

El día 23 los chefs Edorta Lamo, del restaurante Arrea! en Kanpezu (Araba), Óscar García del Restaurante Baluarte de Soria (una estrella Michelín) y Andrea Tumbarello, del restaurante Don Giovanni en Madrid, ofrecerán una original cena que girará en torno a la trufa.

Raül Balam, chef del restaurante Moments (dos estrellas Michelín) en Barcelona, ofrecerá una cena que servirá de clausura a esta edición de Culinary Zinema.

Las películas

El documental Arzak since 1987 analiza la transformación de la cocina tradicional en la nueva cocina de autor a través del restaurante Arzak. Juan Mari y su hija Elena, que lleva ya un tiempo al frente del negocio, son los personajes principales de una película en la que también aparecen colegas como Ferran Adrià, Pedro Subijana, Joan Roca, Karlos Arguiñano, Andoni Luis Aduriz y Dabiz Muñoz, entre otros.

Con este largometraje, Asier Altuna (Bergara, Gipuzkoa, 1969) vuelve a Donostia tras participar en apartados como Sección Oficial, en la que concursó con Amama (Premio Irizar, 2015) tras mostrar Bertsolari (2011) fuera de competición, o en New Directors y la Gala del Cine Vasco, en las que presentó, respectivamente, Aupa Etxebeste! (Premio de la Juventud, 2005) y Agur Etxebeste! (2019), ambas codirigidas junto a Telmo Esnal.

También se proyectará Camí lliure / Free Way (Vía libre), de Ángel Parra, quien desentraña la historia de superación del chef catalán Raül Balam, que tras sobreponerse a su adicción a las drogas, tuvo la oportunidad de dirigir el prestigioso restaurante de su madre, Carme Ruscalleda, pero rechazó la oferta para seguir su propio camino. Con diferentes responsabilidades como realizador en TVE, Ángel Parra ya hizo un acercamiento al cine gastronómico en Soul (2017), documental sobre los cocineros Eneko Atxa y Jiro Ono.

La receta del equilibrio, de Óscar Bernàcer, chef valenciano Ricard Camarena con quien colaboró en tres temporadas de la serie documental Cuineres i cuiners, al que esta vez retrata en la difícil tarea de reabrir sus restaurantes tras el confinamiento mientras la huerta de su tierra, ajena a la pandemia, sigue su ciclo natural de crecimiento.

Y tras codirigir su primer largometraje, The Last Race (2018), los estadounidenses Michael Dweck (Brooklyn, Nueva York) y Gregory Kershaw (Utica, Nueva York) han vuelto a aliarse en The Truffle Hunters, que ha sido estrenada en el Festival de Sundance y forma parte de la selección oficial de Cannes 2020, cancelado por la COVID-19. La película sigue a un puñado de septuagenarios y octogenarios que, acompañados por sus perros, rastrean los bosques del Piamonte italiano a la caza de la rara y cotizada trufa blanca de Alba.

En la nota, la organización del festival explica que las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta el próximo viernes, día 4 de septiembre, a las 9.00 horas al precio de 70 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank. Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta por 7,90 euros a partir del 14 de septiembre en el caso de las proyecciones de los días 21, 22 y 23, y a partir del día 15 en el caso de la sesión del día 24.