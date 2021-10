Empieza a andar el HUB GastroFood de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Cuando Lluis Serra alcanzó el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) el mundo gastronómico de la isla supo que nuevos aires y bríos llegarían a la institución académica. Desde la distancia, el sector veía con envidia sana la firme apuesta de Tenerife y la Universidad de La Laguna por un sector que cuenta incluso con una diplomatura de dos años de duración. Pero eso es el pasado, hace unos meses se anunció la creación del HUB GastroFood de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que este 15 de octubre del 2021 ha comenzado a dar sus primeros pasos.

A la inauguración del curso académico del Laboratorio del HUB GastroFood ULPGC, ubicado en el Salón de Actos y en la Cátedra de Nutrición y Gastronomía “La Isla en tu Plato”, del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, en el edificio de Ciencias de la Salud, asistieron entre otros, Paco Almeida, director de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de la Laguna; Alicia Gómez, directora de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa); Victor Portugués, por la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), y varios cocineros de la isla de Gran Canaria como Juan Santiago, Lolo Román, Davidoff Lugo o Manolo González, todo ello en un acto conducido por la coordinadora del HUB, Vanessa Santana.

Los discursos inaugurales los pronunciaron el vicerrector de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus, área de la que cuelga este HUB, José Luis Trenzado, quien destacó “el importante camino que la Universidad tiene para hacer llegar los valores de una nutrición saludable y la importancia de la gastronomía en todas sus variantes a una comunidad universitaria ávida de conocimientos nuevos”.

Por su parte, el director del HUB, el doctor Javier Aranceta, profesor honorífico de la ULPGC, presidente de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación y del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, destacó en su intervención las líneas fundamentales con las que nace este HUB, “que no son otras que acercar la gastronomía a la ciencia y a la comunidad universitaria”. “Un país puede crecer”, dijo, “si la gastronomía está bien gestionada y eso lo podemos llevar a nuestro territorio, Canarias. Una nutrición y una gastronomía saludables no sólo favorecen la salud de sus habitantes, sino que además se convierten en un instrumento turístico de primer orden porque la gente visita el territorio con idea de probar su gastronomía, ejemplo de ello puede ser la tierra donde yo nací, Bilbao”.

Por último, el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, confesó su total predisposición para conseguir que este HUB “sea un espacio abierto a la sociedad canaria en general. Esto son solo los primeros pasos”, resaltó, “de un proyecto del que aún no somos conscientes del recorrido que tiene; llevo muchos años dedicado a la nutrición y en la última década mi acercamiento al mundo gastronómico me ha enseñado la importancia de que sector primario, la ciencia y los cocineros y cocineras de nuestra tierra vayan de la mano. En este tiempo de pandemia, además, esa sensación se ha multiplicado de manera exponencial y en esta inauguración del año académico de este espacio quiero invitar de manera pública a instituciones públicas y privadas a acercarse a nosotros. Ya contamos con Hecansa por parte del Gobierno de Canarias así como con la firme apuesta del Cabildo de Gran Canaria, con el que trabajaremos de manera transversal con las distintas consejerías que a día de hoy tienen algo que ver con la gastronomía o el sector primario, que son varias”.

Serra aprovechó su intervención para presentar en sociedad a la nueva presidenta de la remodelada Academia de Gastronomía de Las Palmas, Mima Roca, empresaria emprendedora que ha sido el alma mater del renacimiento de Leche Sandra en la isla de Gran Canaria.

El padrino de esta puesta de largo ha sido Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), uno de los chefs más creativos del mundo y cuya propuesta no deja indiferente a nadie porque, como bien dice, “más que dar de comer, a mí me gusta hacer pensar con la gastronomía y eso no siempre es fácil”.

El broche de oro lo pusieron dos ponencias que causaron mucha expectación y debate entre los asistentes y que sirvieron para la presentación en sociedad del laboratorio I+D del HUB Gastrofood ULPGC “La isla en tu mesa”. Rompió el fuego el equipo formado por Joseba Lozano, director de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao (ESHB), y Asier Rodríguez, profesor y responsable del GastroLab de la misma. Para el cierre se contó con la científica gastronómica Nabila Rodríguez, integrante de uno de los mejores restaurantes del mundo, Alchemist, una canaria que triunfa y tiene una gran batería de reconocimientos pero a la que aún le falta conseguir un apoyo económico para terminar su tesis universitaria. Ojalá saliera de Gran Canaria ese impulso final que necesita porque deberíamos cuidar más y mejor a nuestros científicos y ella es una de las buenas.

Justo la semana posterior a esta presentación la actividad se desarrolló de manera continua, sin prisa pero sin pausa. El lunes 18 de octubre el profesor y director del Banco Nacional de Algas, ubicado en Taliarte, José Luis Gómez Pinchetti, impartió el seminario “Posibilidades gastronómicas de las algas y su derivados”.

Pero eso no es todo, en su afán por ayudar a La Palma y más concretamente a su sector primario, el rector Lluis Serra Majem se involucró personalmente en acercar al productor palmero Jorge “Gallo” Brandon y sus aguacates a la comunidad universitaria organizando venta directa de su productos el pasado lunes en el edificio del Rectorado de la ULPGC, donde salieron más de 80 kilos de manera directa entre miembros de la comunidad. Jorge Gallo confesaba emocionado que le abrumaba “la respuesta que la isla de Gran Canaria está teniendo con nosotros, viajé con 1.670 kilos de aguacate, de los que nos quedan poco más de 200 nada más y 250 de castañas que ya hemos vendido todas. Hemos recibido llamadas de restaurantes, fruterías y gente particular, pero que el propio rector de la Universidad me llamara personalmente y se ofreciera a que lleváramos nuestros aguacates a los estudiantes y profesores, son de esas acciones que nos dejan sin palabras. El primero en comprar fue él mismo, todo un ejemplo”.

Por su lado, Lluis Serra declaró que conoció a Jorge gracias a la noticia publicada en Por Fogones de Canarias Ahora y tuvo claro que “quería que el HUB de la ULPGC también aportara su granito de arena”, de ahí que contactara telefónicamente con el productor agrícola palmero. “Estoy encantado de que nuestra comunidad se lleve a su casa un producto de tanta calidad como este; yo ya tengo mi cajita en el despacho lista para llevármela después y deseando comérmelos”, remató.

