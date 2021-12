Canarias aumenta su constelación de Estrellas Michelin en la nueva guía 2022

Canarias se convirtió la noche de este martes en una de las comunidades protagonistas de la gala de presentación de la Guía Michelin 2022, que incluye una tres nuevas Estrellas para el Archipiélago, la que han obtenido los hermanos Padrón en su apuesta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la que han recuperado para Tenerife en El Rincón de Juan Carlos, y la alcanzada por NUB en esa isla. Fue una noche marcada por la emoción que alcanzó su momento álgido cuando Juan Carlos Padrón dedicó las distinciones a sus restaurantes con un recuerdo a la isla de La Palma.

Los restaurantes se reencontraron este martes en Valencia con una parte de la normalidad, la que supone esta gala tras una profunda crisis que aún hoy sigue azotando al sector, lo que no jha impedido que muchos de sus actores hayan decidido avanzar y crecer contra viento y marea.

Comenzamos por la familia Padrón, un nombre que quedará marcado para siempre como el primero que ha conseguido tener Estrella Michelin en dos islas diferentes como son Tenerife y Gran Canaria. El Rincón de Juan Carlos ya tenía tras de sí una larga trayectoria con la Estrella Michelin a sus espaldas en su pequeño enclave ubicado en Los Gigantes, pero tras su mudanza en junio de este 2021 al Hotel Royal Hideaway Corales Suites, tal y como marcan las reglas de la guía roja, quedaba “suprimida por traslado”. Pero en el sector todos éramos conscientes de que esto no sería más que un trámite pasajero para el equipo conformado por Juan Carlos y Jonathan Padrón, María José Plasencia y Raquel Navarro, ya que el traslado lo único que ha conseguido es que esta cocina acaricie aún más las estrellas desde su mágico enclave en la quinta planta del hotel con las vistas hacia la inmensidad del océano Atlántico, con La Gomera de fondo. La primera misión, recuperar la estrella, conseguida en tiempo récord, ahora de fondo está el camino para luchar por la segunda, cosa que puede llegar –y esto es pura quiniela- mucho antes de lo que todos piensan. Por cocina y por sala es un clarísimo aspirante desde ya en las quinielas del año próximo.

Si Gran Canaria fue la gran triunfadora en 2019 en Sevilla, donde pasó de 0 a 2 estrellas en una gala gracias a los galardones obtenidos por Aquarela y Los Guayres (los cuales mantienen la distinción y esto también es motivo de celebración), en esta edición el brillo estelar alcanza por primera vez en la historia a la capital, Las Palmas de Gran Canaria, gracias también a la cocina de esta familia en Poemas by Hermanos Padrón, ubicado en un enclave histórico en la ciudad, el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway.

Sería injusto no resaltar llegados a este punto el gran trabajo que aquí realizan los equipos liderados por Icíar Pérez (jefa de cocina y primera mujer de El Hierro en conseguir una Estrella Michelin) y Esteban García, en la sala, que desde que abrieron sus puertas en el año 2019, y sufriendo una dura etapa de por medio, no han cejado en su empeño de llevar esta propuesta a lo más alto. Este galardón no hace más que consolidar y reforzar el gran momento que Las Palmas de Gran Canaria vive en estos momentos, para muchos la gran capital gastronómica de toda Canarias.

La otra Estrella Michelin que vuelve a brillar en la isla de Tenerife es la que Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes lucen con orgullo en su chaquetilla desde 2017, año en el que se la enfundaron por primera vez y han conseguido mantenerla con sudor, talento y mucho trabajo en dos traslados durante este tiempo, primero a un pequeño hotel de La Laguna antes de dar el salto definitivo al Gran Hotel Bahía del Duque, donde están desplegando el tarro de las esencias en un enclave único. La cocina de Andrea y Fer fusiona sus dos países de nacimiento –Italia y Chile- con el producto de la tierra que los unió, Canarias. Si hay que reconocer y poner en valor el mérito que tiene conseguir revalidar la Estrella Michelin tras una mudanza, imagínense lo que es lograrlo cuando son dos en cuatro años. Es de aplaudir y sentir orgullo para la isla lo que están consiguiendo Andrea y Fer.

Para Canarias la fiesta no terminó aquí ya que algunos BIB Gourmand aterrizaron en las islas de Tenerife y Lanzarote. Empezando por la isla de los volcanes, Macher 60 fue el restaurante que consiguió obtener dicho reconocimiento. Y en Tenerife la distinción alcanzó a los restaurantes Furancho La Zapatería (Icod de los Vinos) y Noi (Santa Cruz de Tenerife).

Tenerife ha perdido ya para siempre la Estrella Michelin que ostentó Kazán (cerrado) por lo que la situación actual en la isla queda definida con 5 estrellas repartidas entre MB Ritz Carlton Abama (2 Estrellas) y Kabuki Abama, El Rincón de Juan Carlos y NUB, con una. No olvidemos la dureza del invierno que se vivió en la hostelería de las islas con demasiado tiempo sufriendo restricciones de interiores, horarios limitados y mil inconvenientes más. No cabe duda de que los inspectores de la Guía Michelin tienen a las islas en su punto de mira de visita para este año 2022 donde muchos volverán a tener esas visitas tan ansiadas.

En cuanto a la categoría de “recomendados”, cambian los parámetros y ya no se anuncian en esta gran gala, sino mes a mes, como ha sucedido en este año donde hemos podido ver cómo algunos establecimientos de las islas iban incorporándose a la Guía.

Sin entrar a desmenuzar todo el listado de Estrellas Michelin repartidas en la gala, sí vamos a los grandes números y a algunos detalles bastantes importantes.

27 establecimientos han ganado su primera Estrella Michelin de los cuales podríamos destacar a Lera (Castilla y León), uno de los más aclamados de la noche; Fierro (Valencia), donde tras su cambio de concepto de mesa única a restaurante más convencional, pero sin perder de vista su esencia, los combativos, luchadores y generosos German Carrizo y Carito Lourenco se han hecho con la tan ansiada estrella, siendo además la primera mujer argentina en la historia que luce tamaña distinción. Ment, de Oscar Calleja, en Salamanca, que tras lucir dos estrellas en Cantabria ha empezado como quien dice de cero y en solo cuatro meses ha logrado a andar el camino, y La Casona del Judío, de Sergio Bastard, otro eterno candidato al que por fin le ha llegado su más que merecido reconocimiento.

En cuanto a los Dos Estrellas Michelin, Amelia by Paulo Airaudo hace historia en San Sebastián, donde tras 28 años sin este galardón en la ciudad, este argentino de nacimiento y vasco de adopción, rompe todas las reglas habidas y por haber, consiguiendo en cuatro años, y con una mudanza de por medio, posicionarse entre los grandes de nuestro país. Voro, con Alvaro Salazar, en Mallorca, avanza de manera impresionante consiguiendo la segunda estrella en tiempo récord (la primera la obtuvo en Sevilla hace dos años nada más) e Iván Cerdeño logra posicionar a la ciudad de Toledo en el mapa de las grandes.

Terminamos el viaje de las dos Estrellas por la que fue gran sorpresa de la noche para todos, Smoked Room en Madrid, con el joven chef Massimilliano Delle Vedove al mando pero con la gran mano de Dani García detrás, copropietario de este establecimiento que ha conseguido cautivar a los inspectores y que ha pasado de cero a dos Estrellas de manera directa, algo rara vez visto en España (no me atrevo a decir que no haya sucedido antes, pero creo que es así). Este es el gran retorno por la puerta grande de Dani García a la Guía Michelin tras haber cerrado su restaurante Dani García (Marbella, 3 Estrellas Michelin) hace dos años, hecho que levantó muchas críticas y ampollas en una parte del sector, mientras que otra entendía y respetaba su decisión.

Michelin lleva dos años entregando lo que es uno de los galardones que más ilusión despierta entre los que lo consiguen, que además no necesitan tener Estrella Michelin para optar a ellos, la Estrella Verde. Con ella reconocen el esfuerzo y el trabajo en busca de una gastronomía sostenible que este año ha alcanzado a las siguientes casas: El Celler de Can Roca, Coque, El Cenador de Amós, Maca de Castro, Lera (que también se estrena con la Estrella Michelin) y Finca Alfoliz (Alijaraque, Huelva), proyecto maravilloso del cocinero Xanty Elías del que próximamente contaremos todo.

Recordemos que Xanty cerró su restaurante galardonado con una estrella, Acánthum, para abrir esta finca familiar comprada por sus padres hace muchos años y que anticipa convertirse en un punto de peregrinación obligatoria por Andalucía, como broche de oro, también se alzó con un BIB Gourmand, categoría cada vez más apreciada por los cocineros y sobre todo, por los comensales.

Este sería el resumen de los galardones entregados en la Gala Guía Michelin 2022, el resto queda para el recuerdo y la memoria de los asistentes a un evento que congregó a más de 600 personas en el Auditorio del Palacio de las Artes Reina Sofía.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks @porfogones y @javiers_gastro