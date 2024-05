Dana Joher, entre los 100 Jóvenes Valores de la Gastronomía Basque Culinary Center 2024

En 2020 empezó el Basque Culinary Center a elegir los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía Española en un acto que de periodicidad bianual cumple este 2024 su tercera edición. Los criterios para ello es tener 30 años o menos, contribuir de forma positiva en la cadena de valor de la gastronomía y no haber formado parte de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía en años anteriores. Este lunes 13 de mayo se hizo público el listado de los elegidos por la más prestigiosa escuela gastronómica de nuestro país, el Basque Culinary Center, y Gran Canaria aparece como la única isla canaria presente gracias al trabajo de Dana Joher, ya un icono de la capital grancanaria desde la apertura de su pequeño rincón lleno de sabor.

Cuando Dana Joher conoció su designación nos dedicó unas palabras en exclusiva que hemos guardado bajo llave hasta ahora que su presencia se ha hecho pública. “Esto es un sueño, Javier, cuando abrí este negocio en marzo de 2021 me conformaba con poder hacer feliz a la gente de la ciudad y de la isla con mi propuesta. Que una institución como el Basque Culinary Center se haya fijado en mí es una inyección de moral y fuerza en unos momentos donde mantener un negocio como el nuestro no es nada fácil por los incrementos de costes, la falta de profesionales formados y los avatares del día a día”.

Hablaba yo con Dana cuando estaba en plena preparación de la campaña para el Día de la Madre, donde antes de abrir ya tenía una cola fuera que hacía recordar a la ya típica del día de Reyes y los Roscones. “No sé como me sentiré en San Sebastián ese día con todos los compañeros seleccionados pero pienso vivir la experiencia a tope. Por favor, me gustaría agradecer a toda la gente que ha formado parte de AVE como son mis compañeros y compañeras de obrador, de sala, los que están hoy y los que han estado. Este éxito que viene en mi persona es un reconocimiento al trabajo de todos, sin el equipo nada sería posible”, para terminar pidiéndome recordar a “mis padres y familia que me han apoyado desde el primer día, así como al que hoy es mi marido, que lo conocí aquí en Gran Canaria y que no para de insuflar ánimos y fuerza cuando a veces me ve decaída”.

En definitiva, semana muy especial la que se avecina en AVE Pastelería Artesanal. Como reza el claim que se lee en su pared, “el viaje comienza con el primer bocado”, cuando uno conoce su propuesta ya no puede más que entregarse a la misma por completo. La han copiado, la han imitado, le han fusilado las ideas, pero como siempre le digo cuando me cuenta cosas así con pesar: “Dana, tú has cambiado el concepto de pastelería que siempre se ha tenido en Canarias, si te copian es porque eres diferente y no pasas desapercibida, eso le da más valor a tu trabajo”.

