Kibi Lugo, el sabor dulce que representará a Gran Canaria en Madrid Fusión 2022

Kibi Lubo es un joven cocinero de 28 años especializado en la parte más complicada de un restaurante, los postres. Aunque ya cuenta con una respetable trayectoria profesional, anteriormente en el grupo Maroa, ahora lo encontramos en Casa Romántica, ese proyecto maravilloso ubicado en Agaete y que lidera su hermano Davidoff Lugo, en la cocina, con Victor Lugo como alma mater.

La noticia saltó en Canarias cuando Madrid Fusión hizo público su listado de finalistas para la V Edición del Premio al Pastelero Revelación en Pastry Fusión, que tendrá lugar el 28 de marzo en la jornada inaugural del congreso, que este año cumple su vigésima edición y en la que Canarias estará presente no sólo con Kibi Lugo, sino con las representaciones propias de islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y seguro que alguna más.

Volviendo a Kibi Lugo, al que ya he visitado en más de una ocasión en Casa Romántica, cuenta que todavía no se lo cree: “Sigo en una nube. Cuando con mi hermano comentamos la posibilidad de presentarme, me animó, siempre lo hace, pero ahora necesito que pase esta semana para en serio sí ponerme a pensar en qué llevaré a Madrid. Lo que sí tengo claro es que no iré con él a cocinar, no me veo capaz de mandarle (risas), así que me acompañará nuestro compañero del restaurante, Kevin, y entre los dos a ver qué somos capaces de hacer.”

Kibi habla de sí mismo como “un joven pastelero amante de nuestros productos. Mi inspiración ahora mismo viene de nuestra finca en Casa Romántica y los productos que envuelven el mágico valle de Agaete, desde el café, pasando por las naranjas que estamos en temporadas y viajando también por las recetas clásicas de la garrapiñada que tengo al alcance de mi mano con esas personas mayores que en esta zona la preparan como yo no había visto antes. Con todo esto tengo más que de sobra para inspirarme en lo que quiero crear para Madrid Fusión, donde no descarto romper los esquemas e intentar integrar un postre con los productos del Valle en sí por un lado, o un toque rompedor por otra parte y jugármela con un postre del mar usando para ello la Lubina Aquanaria, ya lo he tenido aquí y gustó, de hecho fue una de las recetas que mandé para la preselección”.

Quise profundizar sobre ese postre basado en la lubina. “Se llama bizcocho del mar, lleva chocolate, crujiente con piel de lubina, toffee del pescado y algunas cositas más”. Sin duda tengo ganas de probar este postre, que puede ser el cielo o el infierno pero seguro que no dejará a nadie indiferente.

A Kibi tuve la suerte de verlo participar como ayudante en Madrid Fusión 2020 con Juan Carlos Souza, en aquella ocasión con un postre homenaje a las meriendas canarias que contenían gofio, plátano y galletas. “Juan Carlos es muy grande, me ha ayudado mucho en mi carrera y siempre ha estado ahí apoyándome, ojalá esté orgulloso de los pasos que voy dando”.

Hablando sobre las influencias que Kibi, tiene las miras son altas: “Paco Torreblanca y Oriol Balaguer son dos de los genios de los que me gusta aprender; aquí en Canarias tengo interés en conocer lo que hace Jonathan Padrón (El Rincón de Juan Carlos) pero quiero seguir mi propio camino. Estoy buscando eliminar los azúcares añadidos y trabajar con los productos de la huerta; queremos plantar incluso Stevia a ver cómo se da en la zona y que todo salga de nuestro huerto. Es un reto maravilloso y estamos en el camino para trabajarlo. Llevamos menos de un año y la finca empieza a dar sus frutos, ahora todo es cuestión de tiempo y paciencia. Para mí llegar a Madrid Fusión ya es un triunfo; poder llevar el nombre de Casa Romántica y el apellido Lugo al escenario de Pastry Fusión es algo que también impone”.

Ahora toca esperar al 28 de marzo y estaremos en Madrid Fusión para contar todo lo que se pase en la gran cita anual de la gastronomía, dentro de una edición cuyo lema es “Más allá del producto” y que contará con lo más granado de la gastronomía nacional. Para Canarias en general y para Gran Canaria en particular, el hecho de que uno de los nuestros haya logrado colarse en una final hará que todas las islas vayan a apoyarle de manera unánime, porque así ha sido y así será siempre Canarias en Madrid Fusión, una suma de islas

