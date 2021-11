Tenerife deja huella y sabor canario en la edición del reencuentro en San Sebastián Gastronómika 2021

“El mejor año de Tenerife en el congreso gastronómico decano del mundo”. Así ha definido el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, la participación de la isla en San Sebastiáb Gastronómika 2021, de la que ha destacado “el excelente impacto que han tenido las carnes de nuestras razas autóctonas, como el cochino negro, que pueden suponer un verdadero impulso para el desarrollo rural y ganadero”.

Tenerife brilla en el firmamento de estrellas que acoge San Sebastián Gastronómika 2021

La directora insular de Turismo, Laura Castro, ha hecho hincapié en las “múltiples oportunidades” que este congreso supondrá para la isla, “que apuesta de forma inteligente por diversificar su oferta turística y por impulsar la difusión de la calidad de sus productos a nivel nacional e internacional”.

El consejero-delegado de Turismo, David Pérez, se ha reafirmado en que la gastronomía contribuye a aportar “identidad” al destino y ha añadido que la presencia de Tenerife en este congreso, “no solo contribuirá a visibilizar la calidad de los productos, paisajes y atractivos turísticos de la isla, sino a diversificar el destino a través de la gastronomía”.

Sin duda, Tenerife, patrocinador del evento, ha centrado todas las miradas (y degustaciones) de chefs, periodistas, prescriptores y empresarios del sector, llegados de todas las partes del mundo a San Sebastián. Por citar sólo algunos nombres de personajes de la gastronomía que han visitado y disfrutado de la programación del stand-restaurante: Joan Roca, Martin Berasategui, Pedro Subijana, Virgilio Martínez, Alex Atala, Paco Morales, Paco Pérez… Y medios como El País, ABC, La Vanguardia, TV3, Agencia EFE y 7 Caníbales.

En el contexto de un congreso cuyas cifras han roto todas las previsiones (12.061 personas acreditadas, 1.479 congresistas, 38 nacionalidades, 150 expositores y 354 periodistas acreditados), Tenerife ha conjugado todas sus potencialidades, entreverando la gastronomía con sus paisajes, sus productores, sus productos, sus cocineros y sus atractivos turísticos sostenibles de toda índole, con un stand-restaurante diseñado para la innovadora inmersión “gastroaudivisual” en el que desayunos, almuerzos, meriendas y el Túnel de los Vinos de Tenerife han representado en todos sus vectores las distintas geografías y atractivos turísticos y sostenibles de la isla.

Lo decía, visiblemente emocionado, Martin Berasategui: "La isla me ha ofrecido proyectos a los que no se podía decir que no, y por ello me siento afortunado y os llevo siempre en mi corazón". Y lo completaba Joan Roca: “Yo y mi familia somos usuarios de la gastronomía de Tenerife, porque venimos mucho, todas las Navidades, y quiero decir que la isla es todo un ejemplo de producto y cocina de alta calidad y, además, que ha sabido vertebrar su oferta culinaria a partir de sus productores, sus productos, el territorio”.

En el lado más congresual, destacó la ponencia magistral que dio el chef Erlantz Gorostiza (MB Abama, dos Estrellas), centrada en el cocino negro de Tenerife, un producto premium que ha empezado su andadura gastronómica mucho más allá de la isla.

Otro de los momentos cumbre fue la Gran Cata de Vinos de Tenerife, con la sala totalmente llena para catar los vinos blancos “al abrigo del Teide” de Tenerife emocionantemente descritos por el enólogo Pepe Hidalgo.

Y gran éxito de la novedad 2021: el I Concurso Nacional de Postres con frutas tropicales de Tenerife, con finalistas de estrellas Michelin y que fue ganado por José Bartolo (restaurante Casa Solla, de Galicia), que se llevó el cheque de 1.000 euros. Un concurso que marca no solo el liderazgo de Tenerife en el sector de las frutas tropicales de alta calidad, sino también estar en la cima de las nuevas tendencias frescas y saludables para los postres gastronómicos en todo el mundo.

Asombro causó el desayuno tradicional de vendimia, puesto al día por el equipo de cocina de Tenerife, por ser distintivo y poderosamente gastronómico. Sin una silla libre, los invitados disfrutaron de especialidades tinerfeñas de vendimia recreadas como el pan de vino, cremoso de queso y pasas; los polines con pescado salado; el condumio de conejo; el borrachito de malvasía y poleo; y las lías y chocolate. Para atemperar las potencias, El mocanero, D.O. Tacoronte-Acentejo; y el Chivita 4 meses roble, D.O. Valle de La Orotava. Y, por supuesto, el famoso barraquito.

Un poco más tarde, a las 12.30 horas, el público profesional de San Sebastian Gastronomika pudo degustar (y aprender) de la nueva marca “Carnes Frescas de Tenerife”, una ambiciosa iniciativa del Cabildo que valoriza las carnes autóctonas de la isla, siempre de absoluto Km0 y que ya fuera presenta en Madrid Fusión, en el mes de junio.

En este último día del congreso, el stand-restaurante de Tenerife ha recibido, entre muchos otros, a Joan Roca (Celler de Can Roca, tres Estrellas Michelin), Virgilio Martínez, Central Restaurante (Perú), Paco Morales (Noor, dos Estrellas) o Jordi Butrón (Espai Sucre), Toni Massanés (Fundación Alicia), Carlos Mribona (Salsa de Chiles) o José Carlos Capel (El País).

Un almuerzo realmente singular, por lo poco conocidos que son los pescados y mariscos de Tenerife fuera de la isla y por su extraordinaria calidad organoléptica y sostenible (que ha sido muy comentada por los profesionales invitados), puesto que el océano tinerfeño se pesca siempre artesanalmente. El almuerzo fue un despliegue de luxe: morena crujiente; gamba local con frutas tropicales; burgados (bígaros) en vinagre macho con papas y aguacate; lapas asadas, parmentier y cilantro; chicharro, batata y matalahúga; viejas & erizos; cabrilla, algas y su jugo tostado; y, como postres, “Carnaval exótico” y Origen “bean to bar”. La armonía de vinos se realizó con Tágara sobre lías, D.O. Ycoden-Daute-Isora; Aceviño tinto, D.O. Ycoden-Daute-Isora; Mataznos 33 blanco barrica, D.O.P. Islas Canarias; y Zanata tinto tradicional, D.O.P. Islas Canarias.

La gran fiesta final estalló en todo su cromatismo con la merienda de Carnaval. Un menú carnavalesco a base de arepita de cabra despechada; hamburguesa de cochino negro; pinchitos morunos; buñuelos de manzana; y torrija de autor. Con el Mountain wine vijariego negro, D.O. Abona; y el Brumas de Ayosa blanco sobre lías, D.O. Valle de Güímar.

Y con disfraces, comparsas, música y mucha fiesta acompañada de la mixología creativa del bartender Óscar Lafuente.

Un gran año para San Sebastián Gastronomika. Y un gran año para Tenerife y su irrefrenable proyección en el más que emergente mundo del nuevo turismo gastronómico y sostenible.