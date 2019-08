La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Las Palmas, sobre multar con drones: "Si Interior no aumenta la plantilla, no los compren"

La Asociación de Guardias Civiles de Las Palmas ha criticado la medida anunciada por el Ministerio de Interior de multar con drones den Gran Canaria y en Tenerife ya que si no se van a "aumentar las plantillas" considera que es mejor no comprarlo.

Los guardia civiles cuestionan si de verdad interesa bajar el número de multas, ya que también se pueden utilizar radares con coches de la Guardia Civil. Así lo han denunciado con un vídeo a través de la cuenta de Twitter de AUGC Las Palmas.

Si @interiorgob NO aumenta las plantillas de @guardiacivil para vigilar el #Trafico de @DGTes, que NO compre #Drones para multar en #Canarias, que use este #Radar, seguro que bajan las multas por exceso de velocidad.



¿O no interesa bajar N° las multas 💶?@DgCanarias@PresiCanpic.twitter.com/wqD0ybIITg