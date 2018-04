El Museo Canario venderá parte de su patrimonio por la falta de compromiso en sus obras del Ayuntamiento de la capital grancanaria

El presidente de El Museo C anario , Diego López Díaz, ha lamentado este martes la "falta de compromiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria", que ha imposibilitado la primera fase de las obras de adaptación del centro.



El museo "tiene muchísimas carencias" y la obra, a pesar "de estar casi terminada, con los ascensores instalados, se encuentra paralizada", ha asegurado el presidente.



"Me da mucha vergüenza e impotencia tener que decirle a un visitante en silla de ruedas que solo puede visitar la planta baja del Museo ", ya que, a su juicio, "aunque no se le cobre entrada, no compensa el hecho de que se le está privando del acceso al patrimonio que es un bien público", ha añadido.



Para solventar esta paralización, "El Museo Canario tiene prevista la venta de varias de las propiedades que le han sido donadas a lo largo de la historia, a través de testamentos de particulares y también de empresas", para, con el fruto de la venta, "tener el dinero suficiente para al menos sacar adelante la primera fase del proyecto".



En opinión del presidente del museo , "esta carencia de cumplimiento del compromiso" por el Ayuntamiento capitalino "ha hecho imposible completar las obras" después de que en diciembre 2002 se obtuviese el fallo del concurso, "16 años desde que la alcaldesa se comprometió y tras la que han pasado varios alcaldes que no han cumplido".



Según ha indicado, El Museo Canario es "una entidad financieramente pobre", con un "patrimonio extenso y propiedades increíbles gracias a las donaciones recibidas en sus 140 años de historia" que actualmente se plantean "vender para destinar el producto a culminar al menos una fase".



"Hace muchos años que no recibimos la ayuda que el Ayuntamiento de Las Palmas en su momento se comprometió a asignar al centro", y "no parece que en este mandato se vaya a cumplir", ha añadido.



El proyecto de ampliación y adaptación de El Museo Canario "es muy ambicioso y dotaría al espacio de todas las comodidades y necesidades" pero "actualmente están suspendidas".



López ha señalado que "están prácticamente terminadas, con una sala completa de aparatos de climatización de aire que no se pueden poner en funcionamiento".



En El Museo Canario "está concentrada toda nuestra historia y cultura desde hace siglos, y debe ser accesible para todos, tengan o no dificultades sensoriales, físicas o intelectuales", ha añadido.



El presidente del espacio ha señalado que El Museo Canario es una "asociación como identidad jurídica", que por el volumen de visitantes y el contenido que almacena "se ve obligado a pedir ayudas de corporaciones públicas" para poder mantenerse, con un horario extenso y con el personal necesario, ya que "hay cosas que podemos gestionar solos, pero hay otras en las que necesitamos ayuda".