Once niñas y un niño compiten para ser Reina infantil del Carnaval de Las Palmas

Once niñas y un niño compiten por el trono de la Reina infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la primera vez que esta gala tiene carácter mixto, ha informado el Ayuntamiento de la capital grancanaria,



La joven cantante de Gáldar y ex concursante de Operación Triunfo 2018, Marilia, pondrá música a la gala, que se celebrará el 24 de febrero.



El Ayuntamiento de Gáldar y La petite Nadia presentarán a Xavier Romero con la fantasía "Una gran aventura de David Romero Miranda y Grupo Different" sobre el escenario, primer aspirante masculino que recibe esta gala.



La elección del segundo componente de la corte de la fiesta inspirada en "Una noche en Río", se elegirá entre las once niñas y un niño que se han presentado sobre el gran escenario del parque Santa Catalina.



Bajo la dirección artística de Israel Reyes, contará con la obertura "Fiesta en Río" y las actuaciones de la de la actriz Lili Quintana y las niñas Sara Henríquez y Leire Suárez, que interpretarán una selección de canciones de Disney.



Al frente de la gala infantil, además de Lili Quintana, estará el presentador y modelo José Croissier, ambos encargados de trasladar el desarrollo del acto al público de Santa Catalina y a todos los hogares canarios a través de Televisión Canaria.



Las comparsas infantiles ganadoras esta edición, Lianceiros, Yoruba y Chiramay, grupos de disfraces infantiles invitados, las niñas y niños de la Escuela de Silvia Barrera y los personajes de La patrulla canina, completan el acto.



Esta gala contará además del galdense Xavier Romero, con las demás candidatas que pujarán por el título como Náyade Pérez, Indira Santana, Nayra García, Yamilet Robaina, Dayana Jiménez, Adriana Máñez, Laura Chang, Paula Perera, Daisiry Valido, Carlota Baldó y Gisel Cid.