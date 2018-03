El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria adeuda 2.500 euros a un escritor desde 2014

Una factura de 2.500 euros. Esa es la cantidad que debe el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a Carlos Losilla, un crítico fiel colaborador del Festival de Cine de la ciudad que en 2014 presentó un libro a petición de los organizadores y que hasta la fecha no ha cobrado, a pesar de haber presentado facturas en varias ocasiones. Ahora, desde el Consistorio aseguran que se le pagará antes del comienzo de la decimoctava edición el próximo 6 de abril.

Losilla recibió el encargo por parte del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, un certamen que se celebra anualmente en la ciudad desde el año 2000 que se presenta como un gran evento internacional, y debía escribir un libro que coeditaba junto al Ayuntamiento capitalino. “Allí también estaba el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pero a mí me lo encargó el festival porque yo era asesor de programación y estuve yendo varios años”, cuenta Losilla a Canarias Ahora.

El crítico de cine explica que en 2014 se pusieron en contacto con él para encargarle un libro que se tenía que presentar en la edición de ese año. “Yo hice el libro, lo presenté y envié la factura. Era en la época del festival y me dijeron: ya te pagaremos. Aún sigo esperando”, asegura el profesional.

Presentación libro: Zona de sombra. Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria 2014.

Losilla, que trabaja como profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, ha publicado en varias ocasiones en su perfil de Facebook su postura contra el Ayuntamiento capitalino, y además advierte: “Intento decirlo en el muro del Ayuntamiento y me dice que mi post se someterá a revisión. No aparecerá nunca”. Asimismo, aprovecha sus posts para avisar a los personas que trabajan en su gremio. “Si sois profesionales de esto de la crítica de cine o similar no trabajéis para ellos, no aceptéis ningún encargo. A mí me deben mucho dinero y me consta que no soy el único”, advierte.

El profesional de crítica de cine culpa directamente a la gerencia de promoción del Ayuntamiento de la capital grancanaria. “He hablado con todo el mundo y me dicen que sí, que me pagan y nada. Desde el festival me han enviado a un señor que se llama Agustín Díaz (gerente de Promoción del Ayuntamiento capitalino), he hablado como 10 veces con él, me ha dicho que no me preocupe que me pagan y no lo han hecho”, asegura.

Ahora, el gerente de Promoción asegura que “está en la previsión de pagos para que se efectúe antes de que comience el Festival”. Un compromiso del que no se acaba de fiar Losilla ya que lleva cuatro años esperando por ese pago. “Me han hecho enviar la factura repetidas veces, siempre excusas, diciéndome que faltan datos. He intentado hablar con la concejala de Cultura y me dice que eso quien lo tiene que solucionar es Agustín Díaz, y éste me dice que el Ayuntamiento no le da dinero para eso”.

Díaz aclara que “se trata de una factura que llegó muy tarde, completamente fuera de plazo, y se ha ido dando prioridad a lo que llegaba en fecha”. A pesar de que el documento pudiera llegar tarde, una afirmación que Losilla desmiente ya que asegura que la entregó en el mismo festival. Y ya se han celebrado tres ediciones posteriores desde que se publicara ese libro.