Las autonomías se repartirán el lunes las 196.800 dosis de la primera entrega de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19 a España

La llegada de 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que se administrará a personas de entre 18 y 55 años podría dar un empuje a la primera fase de la campaña de vacunación que previsiblemente se prolongará hasta marzo. A partir de este lunes serán distribuidas entre las comunidades autónomas.

La de AstraZeneca, cuya llegada a España la ha anunciado esta tarde el Ministerio de Sanidad, es la tercera vacuna contra el coronavirus que se administrará en España, tras las de Pfizer y Moderna, y a diferencia de éstas, de ARN mensajero, no se inyectará a mayores de 55 años porque su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en mayores. En concreto, durante las pruebas no fueron lo suficientemente representativas las muestras de población de esas edades, por lo que no se tienen garantías de que el fármaco sea lo bastante efectivo en ellos.

Esto en algún momento podría cambiar: "Lo esperable es que así sea. Posiblemente, dentro de un tiempo tengamos evidencia, porque en Reino Unido sí la están usando. Pero mientras, en mi opinión, no puedes recomendarla", según Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

La estrategia de vacunación en España prevé vacunar antes de abril a todos los usuarios de las residencias, sanitarios y grandes dependencientes, además de el 80% de los mayores de 80 años. Y fijando como fecha el verano, espera inmunizar al 70% de la población.

Tras el anuncio de la llegada de estas dosis, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha escrito en Twitter que "seguimos avanzando".

La nueva vacuna llega cuando la incidencia acumulada en la tercera ola sigue descendiendo, aunque con la amenaza de la cepa brasileña del coronavirus, de la que ya se ha detectado un caso en Madrid, el primero en España, y el reconocimiento por parte de Sanidad de que la variante británica puede ser más letal.