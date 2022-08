El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concede más del 75% de las ayudas al alquiler

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido este 2022 un 75,29% de los 1,5 millones de euros presupuestados een las ayudas que concede el Consistorio al alquiler de viviendas.

En total, la entidad municipal ha invertido 1.129.286,79 euros en la concesión de 621 ayudas de alquiler, incluidas las de carácter excepcional.

En comparación al mismo periodo del pasado ejercicio, el Ayuntamiento ha incrementado en un 14,96% el grado de ejecución del presupuesto destinado a estas ayudas sobre el alquiler, ya que, en este tiempo, en el pasado ejercicio se había invertido un 64,03%.

El Ayuntamiento ha recibido 1.465 solicitudes de ayudas al alquiler de la vivienda, incluyendo las presentadas fuera del plazo establecido entre enero y febrero. Y la valoración de la concesión de estas ayudas se inicia en el mes de marzo, una vez han sido aprobados los Presupuestos Generales del Ayuntamiento y el Plan Estratégico de Subvenciones.

De esas solicitudes, 1.073 ya han sido tramitadas para ser concedidas por riguroso orden de registro, salvo aquellas de carácter excepcional. Del total, 452 han sido denegadas por no cumplir los requisitos necesarios para la concesión de tales ayudas, mientras que 621 han sido aceptadas.

Entre los requisitos, destaca contar con los dos años de residencia mínimos en la capital grancanaria, tener contrato de arrendamiento, presentar la documentación pertinente, no superar los 24 meses concedidos con anterioridad, no superar los ingresos económicos que establecen el IPREM, no superar los 550 euros de alquiler o los 650 euros de contrato de arrendamiento para familias numerosas o con discapacidad igual o superior al 65%, y con necesidad de vivienda con accesibilidad.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, considera que el aumento de la ejecución del presupuesto asignado a las ayudas al alquiler “pone de relieve la optimización de los procesos para examinar las solicitudes acortando enormemente los plazos para la concesión de estas partidas fundamentales para muchas familias del municipio garantizando el disfrute de sus viviendas en plenas condiciones y con mayor tranquilidad”.

“Además, hay que tener en cuenta el aumento significativo del presupuesto de las ayudas al alquiler en el presente año y el gran desempeño de los trabajadores y trabajadoras de este área que se han volcado en que las ayudas se otorguen lo más rápido posible para todos aquellos que están necesitados”, señaló Doreste.