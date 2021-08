El Cabildo de Gran Canaria insta a la ciudadanía a extremar las precauciones ante la alerta máxima por riesgo de incendios forestales

Gran Canaria está en alerta máxima por riesgo de incendios forestales y por temperaturas altas, desde las 10.00 horas de este viernes, 13 de agosto. El Cabildo recomienda a la ciudadanía que extreme las precauciones y acate las medidas de prevención establecidas para estas situaciones.

La Corporación Insular recuerda a las y los grancanarios que es preciso seguir las recomendaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha declarado la alerta máxima por altas temperaturas en todo el Archipiélago y por riesgo de incendios en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera; así como las del Plan Insular de Emergencias (PEIN) de Gran Canaria.

En este sentido, el PEIN recalca que están prohibidas las quemas agrícolas o forestales, los fuegos artificiales, utilizar maquinaria que genere chispa, la actividad de carboneo, y el uso de fuego en apicultura y en las áreas recreativas, zonas de acampada y albergues, aunque recuerda que estos espacios se encuentran cerrados debido a la crisis sanitaria. Unas normas que abundan en las ya establecidas por la Institución Insular para todo el verano y que prohíben la quema de rastrojos, los trabajos con ferralla y soldadura, y las barbacoas en espacios no autorizados.

Asimismo, el Cabildo hace especial hincapié en que se respete la prohibición de aparcar en los márgenes de las carreteras de las cumbres de Gran Canaria, dado que pueden impedir el paso de los vehículos de emergencias en su camino.

Con respecto a la evolución del fenómeno meteorológico adverso, la Dirección General de Seguridad y Emergencias señala que se espera un episodio prolongado de altas temperaturas, con ambiente seco y cálido, que podrá superar los 40º en Gran Canaria.

Detalla, además, que comenzará este vienes y afectará a la mitad sur de Gran Canaria, sur de Tenerife y zona central de Fuerteventura. Mañana, sábado, se extenderá a las zonas del interior y la costa sur de todas las islas orientales, se desarrollará hacia el oeste, para alcanzar las medianías y zonas altas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y se generalizará el domingo y el lunes.

El Gobierno canario, por su parte, aconseja como medidas de prevención de incendios forestales, no encender fuego en el exterior, ni siquiera en barbacoas, jardines o parcelas privadas; no tirar cerillas, fósforos, colillas, papeles, plásticos, vidrios o cualquier material combustible que puedan originar un incendio; y, en zonas forestales, no utilizar desbrozadoras, motosierras, grupos de soldadura o amoladoras.

A quienes vayan al monte, les recomienda conocer bien el terreno, las vías de comunicación y los caminos alternativos, y caminar por espacios de gran visibilidad. Si practican senderismo, seguir los circuitos señalizados y, si acampan, hacerlo en las zonas habilitadas, para evitar lugares alejados de las vías de acceso donde, en caso de incendio, el fuego podría rodearles.

Si el incendio ya se ha producido, lo recomendable es llamar al 1-1-2 en cuanto se detecte el fuego, observar su dirección para prever vías de escape y, si es de pequeñas dimensiones, intentar sofocarlo con ramas o echándole agua o tierra. Si no es posible apagarlo, hay que alejarse, sin correr y prestando atención al terreno, y bajar por las zonas laterales, en sentido contrario al viento y siempre hacia lugares sin vegetación o quemadas, que no sean barrancos u hondonadas.

Asimismo, es preciso vigilar la dirección del viento y sus cambios, y no intentar atravesar a pie o con un vehículo las zonas con fuego o humo. Si aun así, se encuentran en un lugar con humo, hay que taparse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo y beber mucho líquido. Además, no se debe llamar por teléfono, para no colapsar las líneas, salvo al 1-1-2, en situaciones de emergencia.