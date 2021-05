Canarias se abre a permitir la entrada sin PCR de viajeros vacunados o que hayan pasado la enfermedad

Canarias ya no exigirá, previsiblemente a partir de la próxima semana, una PCR o una prueba de antígenos a los viajeros que lleguen a las islas y que estén previamente vacunados contra la COVID-19 o que hayan pasado la enfermedad.

El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Consejería de Sanidad concretará en breve en una orden las condiciones que deben cumplir los viajeros referidas a cuestiones como las dosis puestas o cómo acreditar que se pasó la enfermedad. También si esta nueva norma hará caer la anterior, la que exige una PCR negativa a todos los viajeros nacionales que pisen el Archipiélago. Pérez ha subrayado que el objetivo es que este cambio entre en vigor el lunes.

En cuanto a los viajeros internacionales, el portavoz del Gobierno de Canarias ha señalado que se trata de una competencia del Gobierno central y ha precisado que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un cambio en los requisitos, que serán adoptados sobre la marcha por Canarias. .

Sobre la evolución de la pandemia en el Archipiélago, Pérez ha considerado que hay una evolución general descendente de contagios que permiten que Gran Canaria baje a nivel 1 en las medidas de protección mientras que Tenerife y Lanzarote se deben mantener en nivel 2. Ha precisado que aunque en estas dos islas la evolución también es positiva, hay indicadores que aconsejan que continúen en un nivel 2 en cuanto a las medidas de protección.

Respecto a la vacunación, Pérez ha subrayado que ya hay 300.000 personas en Canarias con la pauta completa y más de 700.000 tienen alguna dosis. Sobre el aprovechamiento de las vacunas, el portavoz ha indicado que si se excluye a AstraZeneca, Canarias se encuentra en la media de España y en el caso de esa vacuna, se ha producido una mayor demora por las decisiones respecto a la segunda dosis ya que la población canaria es más joven que la de otros territorios españoles.

No obstante, ha insistido en que se mantiene el propósito de alcanzar la inmunidad colectivo en algún momento del verano, pero no ha precisado una fecha concreta. Ha adelantado que en los próximos días llegaran 650.000 dosis de vacuna y ha recordado que el sistema de citas puesto en marcha esta semana a través de una página web permitirá citar a 250.000 personas que se han inscrito. Pérez ha aclarado que en este sistema de citación no altera el orden de vacunación estimado por grupos etarios.