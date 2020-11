Así ha evolucionado la pandemia en Canarias tras un mes siendo la región con menor incidencia de COVID

Canarias cumple este viernes un mes siendo la comunidad autónoma con mejores datos contra la COVID-19. La pandemia se ha acelerado en el resto de España y la Península mira con envidia las cifras de las Islas. Aquí no hay ni toque de queda ni confinamientos perimetrales. Y mientras muchas regiones se han visto obligadas a decretar nuevas restricciones a la movilidad y al ocio nocturno, el Archipiélago vive una realidad diferente, incluso semanas después de convertirse en el alumno más aventajado del país.

Canarias reportó el 5 de octubre una incidencia acumulada (IA) de 99,19 casos (por 100.000 habitantes) en los últimos 14 días. En ese momento llegaba al primer puesto por delante de la Comunidad Valenciana (104,38), Galicia (107,58) y Cantabria (123,22). El Archipiélago había sufrido en agosto y septiembre los estragos del virus, con una segunda ola que golpeó con especial fuerza en Gran Canaria y Lanzarote, y que si no ha remitido aún más es debido a las cifras de Tenerife, actual epicentro de la enfermedad en las Islas. Pero ni siquiera los malos datos de la isla picuda han echado por tierra la tendencia a la baja de la curva epidemiológica. Junto a Madrid, Canarias es la única comunidad autónoma donde ha caído la IA. De forma paulatina y a menor ritmo que el mes previo, pero teniendo en cuenta la enorme presencia de la COVID-19 en España y Europa, ya es un hecho a tener en cuenta.

El gráfico muestra la evolución de la incidencia acumulada desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre. Como se puede observar, el aumento en Melilla ha sido explosivo. Igual que en Aragón, Ceuta y Navarra. Del semáforo de riesgo que acordó el Ministerio de Sanidad, solo Canarias escaparía de los niveles “extremo” y “alto”. En Madrid también se ha frenado la transmisión, pero allí la meseta inestable en la que se encuentra la curva del virus podría volver a subir en cualquier momento.

Desde el 24 de septiembre Canarias no alcanza los 200 positivos de COVID-19 diarios. Y eso es una muy buena noticia. Significa que no está habiendo repuntes y la estabilización de la enfermedad es una realidad. Sin embargo, en todo el mes de octubre, solo en siete días se pudo contabilizar menos de 100 nuevos positivos. Este es el otro lado de la moneda: no hay grandes descensos ni se esperan. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, fue exigente hace unas semanas y marcó el objetivo de situar la incidencia acumulada en 25 a nivel nacional. El Archipiélago se mantiene por encima de esa cifra (72) y la tendencia no augura una gran mejoría. Los profesionales de Atención Primaria recuerdan que los contagios se siguen dando y que las reuniones entre familiares no convivientes son el principal canal de contagio.

La página que recoge todos los datos del coronavirus en Canarias, Grafcan, ha comenzado a notificar la tasa de positividad semanal (porcentaje de positivos por PCR realizadas). Este indicador ha ganado peso entre la comunidad científica como un baremo esencial para medir la evolución de la pandemia. En Nueva York anunciaron restricciones por encima del 3%. Canarias, por su parte, ha ido dominando este dato poco a poco. En septiembre era excesivamente alto (10,5%), en octubre descendió (5,7%) y en noviembre también (4,1%), pero podría ser mejor. Ahora el Archipiélago es la autonomía que hace menos pruebas diagnósticas, aunque todo apunta a que esto es debido a su baja incidencia.

En los hospitales las noticias son más positivas. A Canarias le costó rebajar la presión hospitalaria durante las primeras semanas de octubre. Esto es porque los centros sanitarios son el último bastión donde se siente la fuerza del virus y las cosas allí van con retraso. Cuando los casos comienzan a bajar, los médicos empiezan a respirar entre 10 y 15 días después, nunca antes. El Hospital Dr. Negrín y el Hospital Insular, los dos más tensionados durante el pico de la ola, no suman entre los dos 10 pacientes de coronavirus en la UCI.

Es un reflejo de que la carga en la unidad de críticos ha ido cayendo. El porcentaje de pacientes COVID en la UCI es de 10,84% en Canarias, la más baja de toda España. Hace un mes era de 14,39%. Los gobiernos marcan sus propios umbrales de riesgo, pero cualquier registro por encima del 25% puede avecinar un posible colapso. La media en España es de 29,2%.

La Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico debe poner la lupa encima del Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna. Allí hay 18 pacientes COVID-19 en la UCI, un 34% del total. Lo que ocurre en el segundo hospital más grande de Tenerife es una amplificación de lo que pasa en la isla. En octubre Tenerife superó a Gran Canaria en casos activos y hospitalizaciones por primera vez desde julio. La mayoría de las malas noticias sobre la pandemia que se dan en el Archipiélago (que son pocas) nacen en esta isla, la única con el semáforo rojo del Ejecutivo regional, que acaba de ser ampliado otras dos semanas (hasta el 20 de noviembre).

En cuanto a las defunciones, sigue habiendo un goteo de fallecidos por la enfermedad en Canarias. En octubre se contabilizaron 43 muertes por el coronavirus (22 menos que en septiembre). Según el análisis de datos que ha hecho elDiario.es, las Islas son la comunidad con menor tasa de fallecidos por 100.000 habitantes (13). Para poner en contexto, ese número en Castilla-La Mancha sube a 169 y en Madrid a 162.