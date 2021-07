El Gobierno de Canarias plantea vincular el certificado de vacunación para acceder a locales o establecimientos

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado que se estudiará cómo pedir el certificado de vacunación para acceder al interior de establecimientos en los que se puedan producir contactos sociales, de forma similar a como se realiza con los test en los locales alojativos como los hoteles. La medida aún debe discutirse con los sectores afectados, pero el Ejecutivo regional considera que ha llegado el momento de limitar la movilidad en función de la inmunización de la población.

"Vamos a intentar que no sea posible acceder al interior de establecimientos sin disponer de un certificado vacunas", ha dicho Pérez, quien ha matizado que "esto no quiere decir que mañana no se pueda ir al bar de la esquina o a la tienda", puesto que se debe estudiar "en qué sitios debe pedirse, cómo se organiza y en función a qué tipo de controles". Además, ha indicado que esta nueva medida se sumará a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la venta en las farmacias de los test de antígenos.

Pérez ha recordado que más de medio millón de personas ya se han descargado este certificado de vacunación y ha matizado que se trata de extender a los establecimientos públicos lo que ya se ha hecho en los alojamientos turísticos.

"Puede ser útil vincular la movilidad con la certificación de la inmunidad y posibilitará circular con tranquilidad. Es lo que hemos aplicado en los establecimientos alojativos. Vamos a extender ese sistema y a perfeccionarlo. Tenemos que compatibilizar la reducción de los contactos que producen contagios con facilitar los contactos que no producen contagios", ha relatado Pérez..