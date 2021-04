Candelaria González, profesora de la ULPGC: “La República permitió desarrollar reivindicaciones feministas, aunque algunos cambios resultaron escasos”

La profesora colaboradora del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González Rodríguez, imparte el día 15 de abril una de las conferencias de la segunda jornada de la XXI edición del Curso de Historia Política Contemporánea para hablar de la conquista de los derechos para las mujeres tras la llegada de la Segunda República. “El régimen republicano permitió desarrollar muchas reivindicaciones feministas de la época y posibilitó que se dieran cambios en la vida cotidiana y en las relaciones de género, aunque en la práctica, algunos cambios resultaron escasos”, puntualiza.

La llegada de la República en 1931 supuso el inicio de un contexto donde se debatió abiertamente sobre la igualdad y los derechos civiles y políticos de las mujeres, explica la historiadora. Fue un contexto que permitió la aprobación de leyes y normas legales que reconocieron muchos derechos y donde, constitucionalmente, se reformuló el concepto de ciudadanía político-social que quedó fundamentada en el principio de igualdad legal de derechos entre ambos sexos.

Y la primera muestra fue la aprobación por la Cortes, el 1 de octubre de 1931, del voto de las mujeres en igualdad con los hombres, recogido en el artículo 36 de la Constitución, y el derecho a ser elegidas para ocupar cargos públicos, contemplado en el artículo 40, detalla.

“Se inauguraba así una coyuntura más favorable para las españolas, que les permitió tener mayor presencia en la vida pública y política gracias a su plena incorporación a la ciudadanía, con derechos políticos y civiles”, asegura González.

La profesora explica también que en la época previa a la República no había en España un movimiento feminista fuerte y organizado, similar al surgido en el mundo anglosajón. “A pesar de ello, hay voces que, desde diferentes posiciones, una más conservadores y otras más reivindicativas, proponen cambios en la sociedad, en la ley y en la costumbre”, detalla, al tiempo que agrega que había asociaciones formadas por y para mujeres que se mostraron muy activas y que realizaron significativas propuestas para la mejora de la situación legal de la mujer.

El régimen republicano permitió desarrollar muchas de esas reivindicaciones feministas, pero hubo poco tiempo y muchos problemas, puntualiza. Por un lado, buena parte de la sociedad española no era totalmente partidaria de conceder a la mujer los derechos civiles reclamados, es decir, plena capacidad jurídica, lo que implicaba la reforma del Código Civil. Además, el cambio hacia el conservadurismo en el gobierno a partir de 1933 supuso que no sólo no se ocuparan de seguir en la lucha a favor de los derechos femeninos, sino que incluso se dictaran medidas tendentes a seguir limitándolos, concluye González.

Trayectoria de Candelaria González Rodríguez

Candelaria González es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, especialidad en Historia Contemporánea. Asimismo, es doctorada en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la Tesis ‘El Sexenio Democrático en las Palmas (1868-1874): continuidad y cambio de las estructuras de poder político. Actualmente es profesora colaboradora del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT).

Su actividad investigadora se centra en la historia política de las Islas durante la etapa contemporánea: grupos de poder, deportación política y la prensa como medio de difusión ideológica. Entre sus últimas publicaciones se encuentran ‘Los preparativos para la revolución de septiembre de 1868 desde Canarias’, en ‘La Historia, lost in translation?’: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha; y ‘Prensa de partido durante el Sexenio Democrático y la II República Española: el ejemplo de Las Palmas’, en ‘Poder, comunicación y propaganda: Reflexiones desde el Sur’, del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La Segunda República, a debate

La instauración del régimen de la Segunda República en 1931, con motivo del 90 aniversario de su proclamación, centrará las seis conferencias de la XXI edición del Curso de Historia Política Contemporánea que organizan la Casa-Museo León y Castillo de Telde y la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de la Fundación Juan Negrín, del 14 al 16 de abril.

El curso, con entrada gratuita previa inscripción, analizará los procesos que generaron el cambio de régimen político, de la Monarquía a la República, y también la situación social y económica en los inicios de la década de los años treinta. También hará hincapié en los partidos políticos de esa época y en la conquista de derechos para las mujeres.

Programa

14 de abril, Casa Museo León y Castillo de Telde

18:00 horas. ‘¿Por qué se instauró la Segunda República española?’, a cargo del catedrático de Historia Contemporánea y director de este curso, José Miguel Pérez García.

19:00 horas. ‘1931. España y la gran depresión. Estructura económica y social’, impartida por el doctor en Historia de las Instituciones Económicas, Daniel Castillo.

15 de abril, Casa Museo León y Castillo de Telde

18:00 horas. ‘Los partidos políticos en 1931’, a cargo de la doctora de Historia Contemporánea, María Luisa Monteiro Quintana.

19:00 horas. ‘1931. La llegada de la IIª República y la conquista de derechos para las mujeres’, a cargo de la profesora colaboradora Candelaria González Rodríguez.

16 de abril, Fundación Juan Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria

18:00 horas. ‘La Segunda República en el escenario internacional 1931-1936’, a cargo del profesor titular de Historia Contemporánea Francisco Quintana Navarro.

19:00 horas. ‘El marco político: la Constitución de 1931’, a cargo del catedrático de Derecho Constitucional Juan Fernando López Aguilar.