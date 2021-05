Las carreteras canarias seguirán siendo de uso gratuito

El Gobierno de Canarias ha garantizado este jueves que los conductores que circulen por las carreteras de interés general del Archipiélago, consideradas como de alta capacidad y de titularidad de la Comunidad autónoma, no tendrán que hacer frente al pago de ninguna tasa a partir de 2024. Según ha informado la Consejería de Transportes en un comunicado, así está previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno del Estado ha enviado a la Comisión Europea.

En cuanto a las tasas aéreas que recoge el citado Plan de Recuperación para corregir las emisiones contaminantes del sector de la aviación, la Consejería exigirá en todo momento que se cumplan los preceptos recogidos en el REF. Su artículo 4 recoge expresamente que, para ganar en competitividad, se aplicarán reducciones y bonificaciones sobre las tasas de los puertos y aeropuertos canarios con respecto a las que se aplican en el resto del territorio nacional

Sobre las carreteras, añade que el plan incluye el pago de tasas por el uso de todas las vías de alta capacidad nacionales y regionales del territorio peninsular como forma de mitigar las emisiones contaminantes de los vehículos a motor.

Por otra parte, la Consejería, que dirige Sebastián Franquis, aclara que el Archipiélago no está incluido dentro de la Red Estatal de Carreteras, que la comunidad tiene plenas competencias en carreteras y que, además, la Ley de carreteras de Canarias garantiza la gratuidad de estas vías en toda la región: “Cada carretera será explotada directamente por su titular y su utilización será gratuita”. Por ello, considera que este argumento evidencia que no puede haber una imposición de tasas por el uso de las autovías y vías de alta capacidad de Canarias, ya que forman parte esencial de la red medular de conectividad y transporte de un territorio fragmentado como el de Canarias.

Asimismo, recuerda que este debate no es nuevo, ya que el pago por el uso de las vías de alta capacidad está muy extendido en Europa como forma de mitigar los efectos contaminantes, un debate que ya fue planteado en legislaturas anteriores a la actual por el Gobierno del Estado. Sin embargo, la Consejería "tiene constancia" de que en este momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no tiene una propuesta definida al respecto, incidiendo también en que estas tasas, en el caso de aprobarse, no se aplicarían con la coyuntura de crisis económica actual.

En cualquier caso, incide en que las vías de alta capacidad de las islas son imprescindibles para garantizar la conectividad de la ciudadanía y, por tanto, el Gobierno de Canarias descarta la posibilidad de instaurar este tipo de tasas.