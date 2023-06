CCOO insta a la Diputación del Común a acatar una sentencia del Supremo y reconocer a un asesor como personal laboral

Comisiones Obreras en Canarias ha exigido este jueves a la Diputación del Común que cumpla la sentencia por la cual el Tribunal Supremo exige que un asesor eventual sea reconocido como personal laboral indefinido en la institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía canaria.

En un comunicado, el sindicato indica que es “inaceptable” que un órgano de estas características muestre las mismas actitudes que los empresarios más refractarios a cumplir con las normas en vigor y las sentencias judiciales.

Explica que la Diputación del Común lleva desde septiembre de 2022 sin ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo en su contra, que reconoce a un asesor eventual la condición de personal laboral indefinido de técnico superior.

La institución dirigida por Rafael Yanes no ha cumplido con el plazo de dos meses que dispone legalmente la administración para la ejecución voluntaria de la sentencia, algo conocido por una institución que tiene como encomienda estatutaria velar por los derechos fundamentales y las libertades públicas del pueblo canario, añade CCOO.

El sindicato dice que cuando se ha rebasado ese plazo, aún no se ha ejecutado la sentencia, desoyendo al alto tribunal y obligando al trabajador a acudir otra vez a la vía judicial para reclamar su ejecución forzosa.

Sostiene CCOO que la Diputación del Común ha obviado al personal técnico en el proceso de estabilización de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

También indica que de este modo se continúa profundizando en la larga y enquistada precariedad y ausencia de estabilidad de los trabajadores que atesoran años en la institución y, por tanto, desdeñando el Derecho Comunitario y la legislación estatal que apuesta por la estabilización de los empleados públicos.

Subraya el sindicato que la Diputación del Común sigue sin abonar los trienios que corresponden al trabajador, “ninguneando su antigüedad consagrada desde hace más de una década y reconocida por la justicia”. Además, prosigue, no se ha extendido en la nómina los complementos que le corresponde al personal laboral, “y, por si esto fuera poco, sigue sin actualizar su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) obviando la realidad consagradamente jurídicamente por la que debe regirse”.

Para CCOO es “intolerable” que el Diputado del Común, en su labor cotidiana, exija respuestas a todas las administraciones públicas canarias, pida ejemplaridad y luego no responda sistemáticamente a sus trabajadoras y trabajadores: “El silencio administrativo no es de recibo, menos en una institución de esta naturaleza”. Comenta el sindicato que no ha recibido respuesta a diversos escritos que se han enviado al Diputado del Común y asegura que tras una reunión el pasado 2 de mayo con Rafael Yanes, éste se comprometió a la inmediata resolución de la sentencia, “donde quedaría dicho trabajador como personal laboral indefinido, al pago de sus trienios y adecuación de la plaza en la RPT”.

Destaca asimismo que al no haberse realizado ninguna acción al respecto, CCOO ha registrado nuevamente un escrito este miércoles 14 de junio, instando al Diputado del Común a que ejecute las sentencias judiciales.