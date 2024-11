Deivid Rodríguez abandona la UD Las Palmas tras ser condenado por violencia machista

El exjugador Deivid Rodríguez ha presentado su dimisión como adjunto al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas y ha decidido abandonar el club, tras haber sido condenado en sentencia firme por dos delitos de violencia machista: lesiones y amenazas a su pareja.

Según la resolución judicial adelantada por el periódico La Provincia, el ahora miembro de la dirección deportiva, acudió a medianoche al domicilio de su expareja y mantuvo una discusión con ella, “en el curso de la cual y, guiado por la intención de menoscabar la integridad física de la misma, comenzó a propinarle empujones y tirones de pelo, agarrándola por el cuello y mordiéndole en la cara y el hombro”. Además, le gritaba “hija de puta, que me escuches, que no he hecho nada”.

El exjugador además fue a la cocina, cogió un cuchillo y se dirigió a la habitación en la que dormía el hijo de su pareja, un bebé de diez meses. La resolución judicial detalla que Rodríguez alzó el cuchillo contra ella, “con la intención de amedrentarla” y le espetó: “Te voy a matar hija de puta, si tú me hundes la vida te mato a ti, a tu padre y a tu hijo”.

En total cumplirá 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad por violencia de género. También ha sido condenado a 20 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Además, no podráaproximarse a menos de 500 metros de la víctima ni a su hijo, con quien tampoco podrá comunicarse en 20 meses.