Hacia el desconfinamiento: El Hierro y La Gomera no registran nuevos casos de coronavirus desde hace más de 15 días

Canarias continúa siendo la comunidad autónoma del país con menos casos de coronavirus y muertes por cada 100.000 habitantes. De los 88 municipios isleños, hay diez que no presentan casos según la estadística oficial, que contabiliza según la residencia de cada persona afectada. Hay islas como La Graciosa que no han detectado nunca ningún caso y otras como El Hierro y La Gomera donde no se contabilizan nuevos casos desde hace más de quince días. En la primera, solo se han registrado 4 personas con coronavirus, dos de ellas han sido dadas ya de alta. El último caso contabilizado por la Consejería de Sanidad fue el pasado 2 de abril. Se trata de unos datos determinantes en la desescalada que empezará a producirse a partir de mayo y que no será igual en todos los territorios. “La incidencia y el impacto de la pandemia es diferente”, ha recordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia de este sábado, que ha mencionado el ejemplo de La Gomera, entre otros.

En la isla donde se contabilizó a la primera persona con coronavirus de toda España (el pasado 31 de enero después de que diera positivo un turista alemán) no se han detectado nuevos casos desde el pasado 29 de marzo. Además, de los diez que ha presentado la isla, ya han recibido el alta siete. Solo existen tres personas que siguen padeciendo la COVID19. Se da la circunstancia además de que en esta isla y en El Hierro ninguna persona ha fallecido por este virus.

Lo mismo ocurre en Fuerteventura, que tampoco suma fallecidos. En esa isla hay actualmente 14 casos activos, ya que de 44 que se han llegado a constatar se han recuperado un total de 29. Los municipios más afectados en esta isla son los de Puerto del Rosario, que acumula 17 casos de los que se han curado 11 y Antigua, con 8 casos de los que se han recuperado cinco. Los últimos casos detectados se produjeron este viernes 17 de abril con dos trabajadores que dieron positivos, al igual que una usuaria de una residencia.

En Lanzarote sí que han fallecido tres personas con este virus. De los 78 casos detectados hasta el momento, se han curado 22. Por su parte, en La Palma, en toda su zona norte no se han registrado ningún caso. Es decir, tienen el contador a cero los municipios de Garafía, Barlovento y Puntagorda. Sí presentan casos sus vecinos San Andrés y Sauces (2) y Tijarafe (1). Los municipios más afectados en la isla bonita, donde han fallecido cinco personas, son los de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. En el primero de ellos, de 29 casos detectados se han recuperado 10 y en el segundo de se han recuperado 8 de 24 afectados. En esta isla, el último contagio se registró el día 15 de abril.

Las islas capitalinas lideran los casos

En las islas capitalinas los datos apuntan a que la desescalada no será tan rápida como en otras islas como La Graciosa, La Gomera o El Hierro. Tenerife, después del hotel de Adeje en el que fueron confinadas 800 turistas en febrero, ha liderado las cifras de personas contagiadas por coronavirus. Actualmente, hay 769 casos activos, a los que se suman 449 que han sido dados de alta y 79 fallecimientos, el número más alto de Canarias. La pandemia ha pasado por todos los municipios de la isla.

En Gran Canaria actualmente hay activos 217 casos activos. En esta isla se han curado 237 personas y han fallecido 31. Hay solo tres municipios de un total de 21 los que no han resultado afectados: Tejeda, La Aldea y Artenara, las zonas más alejadas de la capital.

Este domingo Sánchez preguntará a Torres

Pedro Sánchez ha señalado este sábado durante la rueda de prensa que este domingo se reunirá de nuevo por videoconferencia con los presidentes y presidentas de las diferentes comunidades autónomas, donde recibirá las peticiones de los distintos líderes autonómicos. Hasta que no se produzca esa reunión no se conocerán los pormenores de cómo será la desescalada que se acordará con el Gobierno de Canarias.

Este viernes el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, avanzaba que la fase de desescalada del confinamiento en Canarias será "compleja" porque requerirá de "esfuerzos adicionales" para garantizar el distanciamiento social y el control epidemiológico, pero también "menos tensa y más relajada" que en otros territorios.

Con datos cerrados a las 20.00 horas de este sábado, en Canarias hay constatados 2.047 casos acumulados de covid-19, los mismos que en la estadística de las 14.00 horas. Del ellos, 1.140 casos siguen activos. Esta tarde sí que se contabilizaba un fallecido más en la isla de Tenerife.