‘Fueron ellas’, el documental que pretende visibilizar a las mujeres que peinan canas en televisión

Fueron ellas es un reportaje audiovisual producido y dirigido por el periodista tinerfeño Ardiel Rodríguez en el que se aborda el papel de la mujer en los medios de comunicación. El documental se realizó con una serie de entrevistas a periodistas muy conocidas de la televisión como Olga Viza, Rosa María Calaf o Pepa Bueno y pretende demostrar que ser mujer y periodista en televisión no implica ser joven y guapa. “Yo tenía idea de saber un poco qué estaba pasando con las mujeres veteranas, las que presentaban los informativos”, cuenta Ardiel Rodríguez a Canarias Ahora.

“Desde el año 2003, cuando a Olga Visa la despidieron de Antena 3 ya fue la gotita que empezó a rebosar ese vaso de quitamos a mujeres veteranas y ponemos a mujeres más jóvenes, con más presencia”, explica Rodríguez. Un hecho que refuerza la idea de que, a lo largo de la historia, el papel de la mujer en la vida laboral ha permanecido en un segundo plano con respecto al de los hombres. “Al hombre se les mantiene, todos con esas canitas en televisión que quedan muy bien”, afirma el periodista tinerfeño.

Lo que ocurre en España en estos momentos, ya había ocurrido en Estados Unidos en los años 80, explica Rodríguez. “Como me decían las periodistas hemos importado de EEUU todo lo bueno y también podemos importar lo malo”, anota. “Se ha utilizado a la mujer más joven simplemente como reclamo, como imagen y en un informativo acompañada por un hombre veterano, en muchos casos para puntualizar ciertos aspectos de la información”, puntualiza.

La idea de este documental nació por el proyecto de fin de grado de Ardiel en la Universidad de La Laguna, donde estudió Ciencias de la Información. En 2015, con mochila al hombro y acompañado de Éric Pestano, otro periodista, Rodríguez puso rumbo a Madrid para entrevistar a Pepa Bueno, Montserrat Domínguez, Cristina Saavedra, Lourdes Maldonado y a Pilar López Díaz. Luego viajó a Barcelona y allí se vio con Olga Viza, quien le invitó a su propia casa, para llevar a cabo “una interesantísima conversación” y con quien cerró el documental. Rosa María Calaf, a quien entrevistó en Tenerife, y que, según Rodríguez “no se cortó ni un pelo en sus palabras”, fue otro de los ‘platos fuertes’ del trabajo.

“La experiencia con ellas fue buenísima, porque la idea con la que yo iba la confirmé, sobre todo con la experiencia que ellas tenían y con lo que me contaban y encima descubrí mucho más de lo que yo pensaba”, asegura.

Al presentar su trabajo, que plasmó en formato papel, Rodríguez no sintió que su esfuerzo fuera valorado por parte del tribunal que tenía que calificar su proyecto en la universidad. “Yo esperaba mucha más nota por el esfuerzo y por lo que había sido tener que ir a Madrid y Barcelona a grabar a estas mujeres, incluso a mi me dio la sensación de que el trabajo no se lo habían leído”, lamenta, “puede ser que el tema en su momento no les llamara la atención”, apunta.

El periodista reconoce que el trabajo “lo tenía arrinconado con las entrevistas en vídeo” y tenía la idea de que en algún momento lo tendría que montar. “Como todo pasa por algo pues tuvo que llegar el 8M histórico para sacarlo adelante”, explica. Hace unos días, Begoña Ávila, de La Cadena SER, se ofreció a montarlo y el resultado se colgó en YouTube donde ha tenido “mucha aceptación”. “Habrá de todo me imagino, pero de momento me está dando alegrías y satisfacción”.

Asimismo, Ardiel destaca que las mujeres que salen en el documental están muy interesadas en el asunto porque “son mujeres afectadas o muy comprometidas con la causa”. Sin embargo, asegura que se puso en contacto con grandes personalidades del mundo del periodismo y no todas quisieron hablar. “Se te pueden venir mil nombres a la cabeza, mil nombres que contacté y mil nombres que, o nunca me respondieron, o directamente me dijeron que no querían salir”, asevera.

Rodríguez afirma que volvería a repetir el proyecto para ver qué ha podido cambiar. “Yo creo que en estos tres años algo ha cambiado”, refiriéndose al papel de la mujer en los medios de comunicación, en especial a la televisión. “Ellas son grandes. Y escucharlas es un ejercicio de sensatez inmenso para cualquier persona, y del que yo aprendí muchísimo”, sentencia.