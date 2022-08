Drama carnavalero en La Palma: un diseñador destituye a su candidata minutos antes de la gala y defiende él mismo la fantasía

Un auténtico drama se vivió en la gala de elección de la Fantasía del Carnaval de Los Llanos de Aridane, en La Palma, este lunes. Así lo han revelado a través de sus redes sociales los dos protagonistas de este suceso, el diseñador Yosue Riverol y su candidata, Carolina Díaz, que llegó a sufrir un ataque de ansiedad antes de empezar el concurso. La mala relación entre ambos llevó al creador de la fantasía Infinita a destituir a la joven poco antes de iniciar el evento. En su lugar, Yosue decidió ponerse el disfraz y defender su trabajo ante la sorpresa de todos los allí presentes.

Poco después, Carolina compartía en su cuenta de Instagram un vídeo explicando su versión de los hechos. Llorando y muy nerviosa pasó a contar “lo que 'este señor' (refiriéndose a Riverol) le ha estado haciendo durante todo este tiempo”. “Le he aguantado de todo solo por cumplir mi sueño. Luego el día de la gala, me la hace. Todo el que me conoce sabe que este es el sueño de mi vida”, arrancó su discurso. Carolina explica que el diseñador no dejó que viera el traje hasta que faltaban menos de 12 horas para la gala y que tampoco la dejó participar en su confección. Además, en su discurso menciona otros encontronazos entre el diseñador y candidatas anteriores: “Tenía que haberle hecho caso a Alejandra”, se lamenta recordando las advertencias de una amiga que trabajó con Yosue.

“Yo quería dejar las cosas zanjadas desde el principio, y él me montó una película, que yo me la creí”. Narra que en un primer momento el diseñador quería que ella formara parte del proceso creativo. Aquello nunca se cumplió. Acto seguido descalifica al diseñador por apartarla y apunta que sufrió un ataque de ansiedad. También explica que llegó tarde al acto oficial porque Yosue no la preparó a tiempo.

El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces era uno de los patrocinadores del traje. Por ese compromiso con la alcaldía, Carolina asegura que aguantó las constantes vejaciones de Yosue. “Aguantaba imaginando el momento en el que subiera al escenario y viera a mi familia y a mis amigas”.

Por su parte, Yosue ha compartido con sus seguidores que está pasando por “uno de los peores días de su vida”. “Esto que se está haciendo no se le hace a nadie. Aún así, por mi gente, por mi familia, por mi madre, sigo pa'lante”, confesó, y aprovechó para agradecer todo el apoyo que le están dando. “No está siendo nada fácil, pero cuando se han intentado hacer las cosas de corazón, se tiene la conciencia tranquila. Que me parece brutal el acoso al que me están sometiendo por algo que yo no decidí así. Que si decidí seguir adelante fue por mi equipo, mi familia y, sobre todo, mi madre, quien tiene literalmente las manos en carne viva para que esto saliera adelante. No es como lo quería, no es como lo soñé, pero esto fue Infinita”, concluyó compartiendo una fotografía de su presentación.

La ganadora del concurso, finalmente, fue Mari Cruz Martín Álvarez, con la fantasía Te espero en la Aurora, diseñada por Ana Portocarrero.