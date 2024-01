Educación se compromete a mejorar las infraestructuras educativas del sur de Tenerife

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez (PP), se ha comprometido este lunes con los alcaldes del sur de Tenerife a mejorar las infraestructuras educativas de sus municipios y a bajar las ratios, “si fuese posible”, en el curso 2024-2025.

En declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con los regidores municipales de la comarca sur de la isla, Suárez ha admitido que esta zona tiene “dificultades” con sus infraestructuras, a la par que ha apuntado que han tratado la situación de las aulas de 0 a 3 años.

También han abordado la necesidad de nuevas instalaciones “en esta zona roja”, ha dicho, así como la ampliación de las existentes y ha dicho que, además de la bajada de ratio, también podría ser necesario fortalecer y ampliar el profesorado en las aulas.

“Estamos en esa fase de estudio para ver si podemos tener esas medidas para el curso 2024-2025”, ha resaltado.

Preguntado por la situación de la educación de 2 a 3 años, y el retraso en algunas de las obras para incorporar al alumnado a partir de enero, ha manifestado que tras la apertura de 19 aulas la semana pasada esta semana se abren otras nueve, si bien en algunas zonas del norte de Tenerife, donde se han tenido “problemas” con algunas de las empresas constructoras para que estuviesen listas en la fecha prevista.

“El objetivo de esta Consejería es seguir implantando la educación infantil de 0 a 3 años en el conjunto del archipiélago. Para eso ya también se ha sacado a licitación lo que llamamos la fase C, que será la que pueda acoger a esos 600 niños y niñas pendientes en el curso 2023-2024 y podamos darle entrada al mayor número de niños posibles de 2 a 3 años”, ha apostillado el consejero.

Respecto a la propuesta del Consejo Escolar Estatal sobre la ampliación de la edad obligatoria de la educación secundaria hasta los 18 años, Suárez ha expresado que espera que no sea “una ocurrencia” del Gobierno de España y ha asegurado que en las reuniones que hasta ahora han mantenido con el Ministerio no se ha hablado de esta posibilidad.

“Tendremos que escuchar y estudiar cuáles son las peticiones o las valoraciones que hace el Consejo Escolar y después, lógicamente, debatirlo en el seno de la sectorial de educación a nivel nacional. Yo no puedo pronunciarme si me parece bien o mal hasta que no conozca cuál es la medida y en qué consiste”, ha concluido Poli Suárez.