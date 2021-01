El exceso de mortalidad en Canarias no se dispara pese a la pandemia

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado más de 500 fallecidos por COVID-19 en Canarias desde que llegó la pandemia a las Islas. Lo cierto es que el ascenso de esta suma en tan poco tiempo no deja de sorprender. Sin embargo, y con el coronavirus de por medio, 2020 no solo no ha sido el año con más exceso mortalidad en Canarias, sino que durante ese periodo y desde hace tres años la tasa de decesos en el Archipiélago se mantiene estable, aunque, eso sí, por encima de la media de fallecimientos recogida desde 1975 hasta la actualidad.

El Gobierno central calcula el exceso de mortalidad en España mediante el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), que registra los decesos diarios en el país por todas las causas, no solo por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

En la siguiente gráfica, aparecen las muertes registradas semanalmente desde 1975 hasta 2021. La línea negra representa la media de la mortalidad en Canarias desde 2000 hasta 2019; la roja, las cifras recogidas en 2020 y las líneas grises arrojan los datos del resto de años.

Canarias: la mortalidad durante la crisis del COVID-19 vs todos los años desde 1975 Muertes en cada semana de cada año desde 1975 hasta la actualidad. En negro, la media de 2000 a 2019. Los datos de 2020 y 2021 están infraestimados ya que solo incluyen al 93% de la población con registros informatizados y pueden presentar retrasos en las notificaciones

Los años elegidos para hacer el análisis han sido 2018, 2019 y 2020, ya que mantienen una tendencia constante de principio a fin que se encuentra por encima de la media, es decir, que registraron la mayor parte del tiempo un exceso de mortalidad.

Pese a que 2020 fue el año en el que llegó la pandemia a Canarias, con el primer caso registrado en toda España, no ha sido el más mortal, con casi 16.000 decesos, una cifra que iguala prácticamente al año precedente, 2019. La barrera de los 16.000 fallecimientos en el Archipiélago sí fue sobrepasada, aunque ligeramente, en 2018, año en el que se batió el récord de muertes registradas, con 465 en la semana del 3 de febrero y tres picos de fallecimientos solo entre enero y febrero.

Por otro lado, y aunque se escapa de los años analizados, hay que destacar la subida vertiginosa en agosto de 1976, un año que no solo se mantiene estable, sino que permanece de manera general muy por debajo de la media.

El año que comenzó la pandemia

Asimismo, en la línea roja de 2020 es perfectamente visible cómo desde comienzos de año, Canarias registró un exceso de mortalidad por encima de la media, ya que desde la semana del 6 de enero se registraron más de 300 muertes, una cifra que semanas más tarde sobrepasaría los 400 y que no bajaría hasta principios de marzo. La pandemia, sin embargo, todavía no había cruzado las fronteras canarias. La llegada del coronavirus trajo consigo picos de mortalidad elevados, pero, curiosamente, en ningún momento del año se sobrepasaron las cifras recogidas en ese mortífero enero.

Por otro lado, las curvas de la gráfica muestran también un reflejo de los repuntes de los contagios que se han producido en el Archipiélago desde que comenzó la crisis sanitaria, las denominadas olas de la pandemia. La primera se observa en marzo, la segunda, después de verano y la pendiente que comienza a finales de noviembre corresponde con la tercera ola, provocada por una cierta relajación de la sociedad en las fiestas navideñas y que se extiende hasta comienzos de 2021 (línea morada en la gráfica).

Es importante tener en cuenta, por otro lado, que los datos de 2020 y 2021 están infraestimados, ya que solo incluyen al 93% de la población con registros informatizados y pueden presentar retrasos en las notificaciones.

Datos a nivel nacional

Las cifras de mortalidad a nivel nacional no desprenden tanta tranquilidad como las canarias. Según los cálculos realizados por elDiario.es, más de 18.000 personas murieron durante 21 días consecutivos por diversas causas entre el 23 de marzo y el 12 de abril, la mayor cifra de decesos registrada en 45 años de historia democrática.

Entre enero y diciembre del pasado año, como analiza el periódico citado, se registró un exceso de 68.000 muertes por encima de las esperadas en España. Con estos datos, 2020 sería el año más mortal de la historia democrática de España tanto en números absolutos como ajustando por población.

Además, el exceso de muertes registrados por el MoMo también pueden estar algunas que no sean directamente atribuibles al COVID-19. Por ejemplo, la muertes indirectas pueden haber aumentado durante la saturación del sistema sanitario y otras muertes accidentales se pueden haber reducido durante la situación excepcional de confinamiento.