El Extra de la ONCE deja un millón de euros en Canarias

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido un millón de euros en Gran Canaria, en el sorteo celebrado en la noche de este viernes, con 20 cupones premiados con 50.000 euros cada uno.

En Las Palmas de Gran Canaria, la vendedora Rosa Delia Hernández dejó 500.000 euros con diez cupones premiados. Y hasta el municipio de Santa Lucía de Tirajana fueron a parar otros 500.000 euros con otros diez cupones agraciados que vendió María Isabel Montesdeoca.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE dejó su premio mayor de 11 millones de euros en Ribadeo (Lugo), de manos del vendedor Juan Antonio Cantero. “Estoy temblando, esta noche no creo que pegue ojo”, ha dicho muy emocionado y deseando que llegue mañana para acudir al encuentro de sus clientes habituales a la puerta del Eroski de Ribadeo, en la ruta de Barreiros y en las inmediaciones de la Playa de las Catedrales, un lugar muy visitado.

“Está repartido entre clientes de todos los lugares de mi ruta, porque lo vendí uno por uno. Lo único que recuerdo es que el último de ese número se lo di a una parejina joven que salió del centro comercial y bromeó con la terminación en 69”, contaba entre risas.

Además, el Extra repartió premios de un millón en Gijón, Cartagena (Murcia), Bujalance (Córdoba) y Níjar (Almería). Y dejó otros 4.750.000 euros con 95 cupones premiados con 50.000 euros cada uno, y que estuvieron repartidos en Alcorcón (Madrid), A Coruña, Málaga, Cuenca, Sevilla, Barcelona y Cádiz, además de los agraciados en Gran Canaria.

En total el 11/11 de la ONCE repartió 19.750.000 euros en premios mayores. El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Además de 119 premios de 50.000 euros, y 1.309 de 2.000 euros. Los productos de juego responsable de la ONCE se pueden adquirir en la red de 19.000 vendedores de la Organización; en www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados.