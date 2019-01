El feminismo canario planta cara a las negociaciones de la derecha

"Si tocan a una, respondemos todas". Más de 500 personas se han concentrado este martes en Triana (Las Palmas de Gran Canaria) en apoyo a las mujeres de Andalucía, donde la agrupación política Vox ha defendido la derogación de la Ley de Violencia de Género y ha planteado este requisito como una de las condiciones para pactar con el PP y Ciudadanos tras su entrada en el Parlamento autonómico.

La movilización, organizada por la Red Feminista de Gran Canaria, comenzó con un minuto de silencio por la joven Romina Celeste, desaparecida desde el 1 de enero en Lanzarote. La Guardia Civil ha comenzado a buscar su cadáver en la Isla después de que su marido confesara que la encontró muerta y se deshizo del cuerpo tirándolo al mar.

Las portavoces de la Red Feminista destacaron en el manifiesto que la sociedad "no puede dejarse engañar por datos falsos que fundamentan ideas machistas". "Menos de un 0,01% de las denuncias interpuestas son falsas, según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado", subrayaron.

"Esto no se va a quedar así, no podemos permitir que todo lo que llevamos luchando tantos años se vaya al suelo", reivindica una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria e integrante de la Asociación Frida Kahlo, Lucía Calcines. Sin embargo, Calcines se muestra esperanzada ante las elecciones regionales de mayo: "Somos un montón de hombres y mujeres feministas, quiero creer que este tipo de políticas no tendrán fuerza en Canarias".

El colectivo LGTIBQ+ también ha estado representado en este encuentro. "No puede ser que estemos hablando de familia en singular otra vez", sentencia la portavoz del Colectivo Gamá, Naya Barreto. Darian David también es parte de esta asociación y subraya la importancia de salir a la calle para evitar "un retroceso que asusta" y para homenajear "a quienes han luchado antes". "Mi pareja y yo somos trans, y escondida en un cajón hay una ley que lucha por nuestros derechos, tenemos que hacer que salga y no retroceder", defiende.

La concentración tampoco se olvidó de las políticas relativas a la inmigración propuestas por Vox, con gritos como "La Ley de Extranjería para Abascal y compañía" o "Ninguna persona es ilegal".

Más de cincuenta ciudades de toda España han protagonizado una jornada teñida de violeta y con un mensaje claro: "Ni un paso atrás. Nuestros derechos no se negocian".