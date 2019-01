Miles de personas toman las calles para reivindicar que los derechos de las mujeres "no se negocian"

La respuesta se ha iniciado en Andalucía pero la contestación se ha producido en toda España. Miles de personas, hombres y mujeres, se han manifestado en ciudades de todo el país con un lema común: "Ni un paso atrás" en los derechos de las mujeres, en la defensa de la igualdad y la diversidad. "Ahora es Andalucía, pero en unos meses esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el país" , decían algunas de las asistentes a la concentración ante el Parlamento de Andalucía a mediodía de este martes en alusión a las propuestas de Vox, en lo que ha sido un preludio de las movilizaciones de la tarde.

Las andaluzas y andaluces se concentraron a las puertas del Parlamento de Andalucía y después, en manifestaciones provinciales convocadas a las siete de la tarde de forma simultánea. Más de 200 colectivos (entre los que se encuentran también numerosos representantes de la lucha LGTBI, han secundado la convocatoria y, de hecho, la cita se ha extendido más allá de la comunidad autónoma, en decenas de ciudades españolas.

El nexo común es el pacto de gobierno en Andalucía que "negocia" con los derechos de las mujeres, denuncian. La protesta quiere ser una clara crítica al acuerdo firmado por el PP para gobernar la comunidad autónoma con una fuerza de extrema derecha que está utilizando datos falsos para deslegitimar la lucha feminista y la lucha contra la violencia de género, como cuestionar el porcentaje de denuncias falsas o afirmar que "de cada 100 ayudas a maltratadas solo 3 son maltratadas de verdad", extremo igualmente erróneo, según diversas fuentes judiciales. O que ha propuesto, aunque al final no ha quedado recogido en los acuerdos, la derogación de la Ley contra la violencia de género. La convocatoria, entre otras cuestiones, denuncia "este sistema patriarcal que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina".

Córdoba y "el cuento de la criada"

Miles de manifestantes, en su mayoría mujeres, han llenado este martes la plaza de las Tendillas de Córdoba en la concentración contra la regresión de derechos de las mujeres (más de 3.000 personas). Convocada por colectivos feministas como la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y la plataforma Nosotras Decidimos, los manifestantes han reclamado que el pacto de Gobierno andaluz no provoque la regresión de derechos de las mujeres.

Diez autobuses desde distintos puntos de la provincia cordobesa han traído hasta la capital a manifestantes que han lanzado proclamas contra Vox: "Fuera fascistas de nuestro Parlamento, fuera machistas de nuestro Parlamento", han sido algunas de las frases referidas directamente al partido de extrema derecha.

En un manifiesto leído por representantes de los colectivos convocantes, se ha exigido que se preserve la Ley de igualdad por ser plenamente constitucional.

Asimismo se han recordado las cifras de casi mil mujeres asesinadas por violencia de género desde que hay registros y que sólo hay un 0'007% de denuncias falsas, en contra de los datos arrojados por los de Abascal en contra de la existencia de una violencia específica contra las mujeres.

En Córdoba han utilizado la imagen de la serie "El cuento de la criada" basada en la novela de Margaret Atwood

"Nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en igualdad, contra el patriarcado, revuelta feminista", han sido algunas de las proclamas lanzadas durante la concentración en la que un grupo de mujeres, emulando las "criadas" de la serie basada en la novela de Margaret Atwood, han escenificado una liberación tirando sus ropas rojas y sus tocas blancas.

Huelva: "fuera el machismo de nuestro Parlamento"

En Huelva, la Plaza de la Constitución ha visto reunirse a unas 1.000 personas, según la Policía Local, mayoritariamente mujeres, que han coreado consignas como "fuera el machismo de nuestro Parlamento" y "en igualdad, ni un paso atrás”.

Un manifiesto en el que se han plasmado algunas de las peticiones de las participantes se ha ubicado en uno de los laterales de la plaza, justo frente al Ayuntamiento onubense, en un ambiente festivo y sin incidentes.

2.000 personas en Jaén

Los hombres y mujeres de Jaén también se han sumado a la convocatoria reuniendo a 2.000 personas de toda la provincia (como Linares, Martos o Cazorla) delante de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía.

Granada: "ni un paso atrás en nuestros derechos"

Granada se ha unido también a las manifestaciones feministas por la igualdad y contra las políticas que defiende la extrema derecha en Andalucía. Por ello, una marcha de 10.000 de personas (confirmado por la policía) ha recorrido el centro de la ciudad de la Alhambra. La manifestación se ha prolongado más de lo previsto debido a que a la misma se han ido sumando participantes conforme se ha ido desarrollando.

Ambiente festivo, contra el miedo y reivindicativo han sido las señas de identidad de la manifestación que ha congregado principalmente a mujeres y colectivos feministas de Granada. Como curiosidad, la cabecera de la movilización la han liderado mujeres de mediana edad al tiempo que las más jóvenes se han colocado hacia el final de la misma. Todos, con un mismo lema: "ni un paso atrás en nuestros derechos".

Sevilla: "Amamos la vida y la convivencia"

En la Plaza Nueva de Sevilla han sido unas 5.000 personas las que se han congregado en defensa de los derechos de las mujeres "porque amamos la vida y la convivencia", según se ha leído en el manifiesto frente al Ayuntamiento de la capital hispalense.



Jóvenes, mayores, familias, hombres y mujeres han acudido a la cita, convocada el mismo día del discurso del candidato del PP andaluz a la investidura. "El feminismo camina pa'lante, el machismo camina pa'trás", "se va a acabar la justicia patriarcal" o "si no nos matan, no nos creen" han sido algunas de las consignas coreadas por una mayoría femenina y donde el ambiente festivo y reivindicativo ha reinado durante la concentración.

No solo Andalucía

Paralelamente en Madrid, apenas unos minutos después de las 19:00 horas, la Puerta del Sol se ha llenado de gente apoyando a las mujeres andaluzas. Miles de asistentes han rebosado en la concentración convocada por las organizaciones feministas de la capital una plaza que, con mala previsión, ha tardado más en ser cortada al tráfico por la policía local. Entre las consigas y lemas, a los ya tradicionales "no estamos todas, faltan las asesinadas" o"“aquí estamos las feministas", se han sumado algunos creados para el momento político: "Ni Vox, ni voto".

Concentración feminista en la Puerta del Sol, Madrid /foto: Cristina Pozo

Adriana Lastra, portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, estaba presente en la concentración en la cabecera del bloque del PSOE, junto a otras políticas locales como Purificación Causapié o Carla Antonelli. Lastra ha declarado a los medios que están "defendiendo nuestros derechos", no solo de las mujeres o del colectivo LGTBI sino de todos, "también de los hombres, porque al final de lo que estamos hablando es de democracia". "Defendemos a las mujeres, a las víctimas de violencia de género, a sus hijos", ha añadido, además de tachar la situación en Andalucía con Vox de "involucionismo". "Al final lo que pretenden es poner el reloj en marcha 40 años atrás. Las mujeres y los hombres del PSOE no lo vamos a permitir, no vamos a dar ni un paso atrás".

Esta información ha sido elaborada gracias al trabajo de Javier Ramajo, Belén Remacha, Fermín Cabanillas, Ana Sola, Néstor Cenizo, Francisco Jiménez, Álvaro López, Iñigo Más, Carmen Reina y Lucrecia Hevia.