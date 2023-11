Vitoria se deja seducir por el aceite de oliva de Jaén: “Es una medicina natural que transmite la fortaleza de plantas centenarias”

El aceite y el agua, por lo general, no se mezclan, pero en la mañana pasada por lluvia de este viernes son muchos aquellos a los que no les ha importado la combinación y se han acercado a una plaza de los Fueros de Vitoria reconvertida en capital del óleo para degustar y disfrutar del sabor del mejor primer aceite de Jaén y para, en ese mismo proceso, aprender más sobre las propiedades que tiene y los usos que se le pueden dar a este producto, al que, no sin motivo, se le da el apelativo de oro verde. La X Fiesta del Primer Aceite Jaén es el principal atractivo del fin de semana del 10 al 12 de noviembre, con catas y degustaciones de diferentes productos nacidos del aceite de oliva virgen extra, así como con diversas oportunidades para zambullirse en toda la cultura que lo rodea e incluso descubrir secretos sobre una provincia que tiene mucho que ofrecer más allá de lo gastronómico.

Pertrechada de paraguas, la gente de Vitoria se ha ido acercando a lo largo de la mañana del viernes, atraída por la disposición de las casetas de más de una treintena de almazaras, que desde primera hora presumían ya de sus mejores productos. Julio Gallardo, de la ciudad jiennense de Alcalá la Real y representante en la fiesta de la marca Unolivo, ha subrayado la gran calidad de estos primeros aceites que se obtienen al llegar octubre. “Son aceites tempranos, con sabores muy intensos y aromáticos, de una calidad excelente. Los productos que se conocen en el mercado ni siquiera son los buenos de verdad que da el olivar de Jaén, con sabores y aromas mucho más intensos”, ha recalcado. Y las afirmaciones se han visto confirmadas luego por el parecer de los visitantes que iban probando aceites y agenciándose botellas y frascos. “Los aceites de esa tierra están buenos todos, y además son muy saludables”, comentaba una pareja que, con varias botellas en la bolsa, acudía a otra caseta a obtener información turística no solo sobre Jaén, sino también acerca del resto de provincias andaluzas.

No es lo mismo haber vivido toda una vida rodeado de olivares y sumergido en la cultura del aceite que haber crecido con el aceite como un mero acompañante de viaje, no más importante que otros condimentos en la cocina. Y de eso son conscientes quienes, lejos de tierras aceiteras, han de vender no solo el producto, sino también todo lo que implica. “Cuando salimos fuera de Jaén, vamos culturizando y explicando que los aceites son excelentes, que se convierten prácticamente en un producto de farmacia, en una medicina natural. Transmiten la fortaleza de unos olivares centenarios e incluso milenarios”, se ha felicitado Gallardo. “Hay que transmitir la cultura que ya existe en los lugares donde se produce el aceite y ayudar a educar el paladar allá donde no”, ha apostillado.

Los visitantes se iban maravillando con el producto según iban probándolo. “Aquí se tiene una concepción diferente del aceite, más utilitaria que otra cosa. Pero al probar aceites tan buenos como estos de Jaén, da gusto sentir la textura, el olor y sobre todo el sabor; te hace ver que el aceite es un manjar en sí mismo”, contaba una mujer que iba bañando las tostadas en diferentes variedades. “Los conocimientos que se tienen son muy básicos, y a eso se suma la intención de consumir al precio más bajo posible. Cuando el cliente prueba estos aceites de mayor calidad, muchas veces ni siquiera se convence de que pueda ser aceite de oliva por la intensidad de sabores. Son conceptos muy diferentes, hay un mundo que separa al aceite que se compra en el supermercado en garrafas de cinco litros de lo que aquí tenemos”, ha añadido Gallardo, que, si bien admite que, “como es lógico”, las calidades más altas se van un poco de precio, es algo que merece la pena.

Programa

La X Fiesta del Primer Aceite Jaén no ha hecho más que empezar, y seguirá habiendo actividades y catas hasta el domingo 12 de noviembre. Puedes consultar en el siguiente documento el programa completo: