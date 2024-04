El CIS andaluz dibuja al PSOE de Espadas decaído en plena crisis de Sánchez frente a la mayoría absoluta creciente del PP

El PSOE de Andalucía ha encajado este lunes el golpe del último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el llamado CIS andaluz, correspondiente a marzo de 2024. Casi llegando al ecuador de la legislatura, los socialistas continúan retrocediendo respecto al resultado que lograron en los comicios de 2022, el peor de su historia, mientras el PP consolida su mayoría absoluta sin atisbo de desgaste para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

De celebrarse hoy las autonómicas, los populares ganarían con el 46,1% de los votos y una ventaja de 24,9 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,2% de los sufragios. Los de Moreno tienen ahora 58 diputados en el Parlamento [la mayoría absoluta está en 55] y el sondeo les brinda 61 -una cota alcanzable sólo para el mejor momento del PSOE en sus 37 años de gobierno-. Los de Juan Espadas, que hoy tienen 30 escaños, bajarían a una horquilla de 24-27 diputados, a una distancia sideral de Moreno, que sigue aglutinando más votos y escaños que todo el arco de la izquierda.

Esta es la foto fija de una encuesta, financiada por el Gobierno andaluz, que la oposición tiende a no creerse, pero que suele tener un impacto psicológico en los partidos. El presidente Moreno es el que entra en la caseta de CCOO en la Feria de Sevilla -sindicato hostil con la derecha- y sale jaleado al grito de guapo, guapo, para luego difundirlo en sus redes sociales. El jefe de la oposición, Juan Espadas, también fue vitoreado en la misma caseta -apuntan desde CCOO-, pero el socialista aligeró el paso en lugar de abrir los brazos a la multitud. Y su equipo tampoco tuvo la rapidez de movilizar ese momento en las redes.

Es una anécdota, pero también es un termómetro del estado anímico de PP y PSOE y de la personalidad de sus líderes. Este CIS andaluz, que se publica cada seis meses, llega en la mayor encrucijada que han vivido los socialistas en décadas. Pedro Sánchez sopesa dimitir como presidente del Gobierno justo a estas horas, mientras la dirigencia de su partido se remueve para que eso no ocurra. No quieren entregar a la derecha la mayor pieza de su cacería política pero, además, no están preparados para escribir apresuradamente la historia del postsanchismo en el PSOE, y menos en mitad de la campaña de las elecciones catalanas, cuyo resultado será fundamental para la gobernabilidad del país.

En esta encrucijada, el PSOE andaluz se erige como la federación más numerosa y robusta del partido, llamada a recuperar un peso determinante si Sánchez dimite. Nada se sabe aún, pero la sustituta natural sería la número dos en el Gobierno y en el partido, la sevillana María Jesús Montero, que hasta hace una semana era el nombre más recurrente en el futuro imaginado del PSOE andaluz. Si la federación de Espadas quiere ser protagonista del nuevo tiempo político que se avecina, el espejo que le mira a los ojos hoy con este sondeo del Centra es muy pesimista.

La encuesta, realizada entre el 22 de marzo y el 9 de abril entre 3.632 personas, vislumbra un PSOE andaluz incapaz de remontar el vuelo tras dos derrotas electorales. El socialismo no sale de su depresión, a juzgar por los sondeos, y la incertidumbre que arroja el periodo de reflexión de Sánchez se extiende como una mancha por todo el territorio andaluz. En el equipo de Espadas, hay quien ve al presidente “amortizado” y se lamenta de “no tener preparado un plan b”. También hay quien confía en que la decisión de Sánchez, se quede o se vaya, sirva de estímulo a la izquierda para salir del letargo y movilizarse masivamente, como ocurrió en las elecciones generales del pasado verano.

La encuesta del Centra arroja dos realidades políticas: la imbatibilidad de Juan Manuel Moreno y su gobierno, por un lado, y los pasos de hormiga que dan el resto de partidos políticos, adelante o atrás, pero todos estancados en la irrelevancia parlamentaria. Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad con el 13,8% de los sufragios -0,3 puntos más que los obtenidos en las autonómicas-, superando a Por Andalucía -coalición de seis partidos de izquierda que amadrina Sumar en esta comunidad-, estancada como cuarta fuerza con el 8,6% de votos.

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, obtendría un 3,3% de los sufragios. Ahora tiene dos diputados -está en el grupo mixto- y el sondeo le augura uno, como mucho, o su desaparición como fuerza parlamentaria. Tampoco Ciudadanos, que la pasada legislatura cogobernaba con el PP, lograría recuperar representación, con apenas el 2% de votos. Los socialistas y los andalucistas retroceden respecto a los resultados electorales de junio de 2022, mientras el PP, Vox y Por Andalucía avanzan.

