El Gobierno canario intensificará la vigilancia del uso de las mascarillas, pero no ampliará los casos en los que ya es obligatoria

El Gobierno de Canarias intensificará la vigilancia del uso de las mascarillas, pero no ampliará los casos en los que ya es obligatoria. Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, quien explicó que en estos momentos "no es preciso" extender la obligatoriedad más allá de la que ya existe. No obstante, dejó claro que en caso de que tener que hacerlo no dudarán en reunirse inmediatamente para adoptar esta medida.

Cabe recordar que el uso de las mascarillas ya es obligatorio en las Islas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Pérez manifestó que en algunos casos se está incumpliendo la normal actual y por ello se llevará un control más "estricto" de las normas actuales. "En la situación epidemiológica actual debemos intensificar el control", aseguró, dejando claro que se van a instruir expedientes siempre que se no se respete la norma.

Así mismo, aseguró que los mayores peligros que se están derivando por la falta del uso de mascarillas se producen en el ámbito privado, en reuniones familiares o de amigos.