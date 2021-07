Tenerife y Gran Canaria mantienen sus niveles de alerta sanitaria y suben Fuerteventura y La Palma

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha anunciado que Gran Canaria y Tenerife mantienen sus niveles de alerta sanitaria, en el 2 y el 3 respectivamente, mientras que Fuerteventura sube al nivel 3 y La Palma, al 2. Lanzarote, La Gomera y El Hierro permanecen en nivel 1. La actualización de nivel entrará en vigor en la noche de jueves, tras la actualización semanal del Semáforo de incidencia acumulada (IA).

Trujillo ha explicado que se ha decidido no aumentar a nivel 4 la isla de Tenerife ni al 3 en Gran Canaria a pesar del aumento de contagios porque no se cumplen todos los requisitos en los parámetros que indican el cambio de nivel, pero no se descarta que a corto plazo haya que fijar un nivel superior en ambas islas.

Sin embargo, Fuerteventura sube a nivel 3 ante la situación asociada a los brotes, sus características y su extensión, junto al ascenso marcado y rápido del nivel de transmisión, ya que entre el 30 de junio y el 13 de julio, se han notificado 352 casos de COVID-19, lo que representa un promedio de 25 casos diarios. Y la IA a 7 días ha ido ascendiendo, transitando del riesgo alto al muy alto el día 9 de julio.

En cuanto a La Palma, se ha decretado subir a nivel 2 porque entre el 30 junio y el 13 de julio se han diagnosticado 139 casos, 10 durante la primera semana de la quincena y 129 en la semana más reciente, presentando una tasa de Incidencia Acumulada a los 7 días de 111,4 casos por 100.00 habitantes, en nivel de riesgo alto. Por otro lado, la tasa en población de 65 o más años se sitúa en nivel de riesgo bajo, con 18,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que también está en riesgo mínimo la ocupación hospitalaria, en camas convencionales y en UCI.

El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior, pero todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica debido a algunos incrementos importantes y a la aparición de brotes.