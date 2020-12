Higiene, distancia, ventilación y evitar espacios cerrados: la receta de los médicos de Las Palmas para estas Navidades

El Colegio de Médicos de Las Palmas ha recomendado a los isleños la mejor receta para las cenas y celebraciones durante las fechas navidades: higiene, distancia, ventilación y evitar espacios cerrados.

Según ha informado la Institución colegial, dicha receta, "que vale para todos los comensales", "ayudará a tu familia, pero también a los sanitarios que trabajan en la lucha contra el COVID-19".

"El ingrediente principal es responsabilidad. Es un ingrediente fácil de conseguir, es accesible para cualquier bolsillo y para todos los paladares", apuntó para insistir en que también hay que incluir distancia, higiene y ventilación, sin olvidar evitar espacios cerrados.

Además, el Colegio de Médicos ha señalado que aunque apetezca, toca no dar abrazos ni besos y hay que hacer uso de mascarilla el mayor tiempo posible. De igual modo, la Institución ha recomendado no mezclar grupos de no convivientes y no compartir platos, cubiertos, vasos ni bandejas.

La utilización de todos estos ingredientes esta Navidad, apunta la Institución, será necesaria para realizar el mejor regalo: "salvar vidas".