El Hospital Universitario de Canarias tiene el mayor atasco quirúrgico y en el Negrín se espera más por las pruebas

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) acumula la mayor lista de espera quirúrgica del Archipiélago. Son 11.738 personas las que aguardan por una intervención en este centro, el de referencia para la ciudadanía del norte de Tenerife y -en función de la cartera de servicios- de La Palma. La demora media ha superado por primera vez los 200 días. Es decir, que las cirugías se demoran de promedio casi siete meses. La media en toda Canarias es de 152 días, cinco meses.

En cambio, el Doctor Negrín de Gran Canaria es el que tiene las demoras más largas en pruebas diagnósticas. Para un TAC en este hospital, que atiende a la población del norte de Gran Canaria, hay que esperar de media 218 días, más de siete meses.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publicó esta semana las lista de espera del primer semestre de 2023. Los números constatan el crecimiento experimentado en la pandemia. A 30 de junio eran 36.395 las personas que engrosaban la lista de espera quirúrgica en el Archipiélago, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Una de cada cuatro pacientes espera más de seis meses para ser intervenido en la red sanitaria pública de Canarias (con medios propios o concertados).

Del total de pacientes en esa lista, prácticamente un tercio (el 32,2%) tiene que ser intervenido en el HUC, que además tiene el porcentaje más alto de demoras superiores al semestre. De las 11.738 personas que debían operarse a finales de junio, 4.159 (casi el 44%) llevaban más de seis meses esperando.

El segundo hospital con mayor atasco quirúrgico también se encuentra en Tenerife. Es el de La Candelaria, que asiste a la población del área metropolitana y del sur de la isla y es además el de referencia para El Hierro y La Gomera. La demora media es de 140 días y el número de pacientes en lista es de 7.147, de los cuales aproximadamente un 18% (1.670) lleva más de seis meses en ella.

El complejo hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria atiende a la ciudadanía del sur de la isla y es el de referencia para la isla de Fuerteventura. En el Insular hay 6.995 pacientes en lista (1.939 desde hace más de seis meses) y la demora media es de 151 días. En el Materno son 1.208 personas y 88 días de promedio.

En el área quirúrgica, el Doctor Negrín de Gran Canaria es el más desahogado de entre los mayores complejos del Archipiélago. La espera media es de poco más de tres meses, 99 días, y solo un 5% de las 4.437 personas que deben ser intervenidas en este centro de referencia para el norte de la isla y Lanzarote llevan más de seis meses en la lista.

Por especialidades quirúrgicas, los peores datos se registran en traumatología. En este servicio las demoras son de 329 días en el HUC, de 214 en el Insular de Gran Canaria, de 206 en La Candelaria y de 99 en el Negrín. También hay largas esperas para neurocirugía, con 277 días de media en La Candelaria o 236 en el HUC.

Pruebas diagnósticas

En lo que se refiere a las pruebas diagnósticas en los cuatro mayores hospitales de Canarias, la ciudadanía que es atendida en el Negrín soporta las mayores esperas para un TAC (218 días), una mamografía (136 días), una ecografía (158 días), una resonancia magnética (203 días) o una ergometría (126 días).

En cambio, para una endoscopia en este hospital de Gran Canaria la media está en tan solo 20 días, cuando en el HUC tienen que esperar más de un año para poder hacérsela (371 días). Las demoras en el complejo tinerfeño también son elevadas para los ecocardiogramas (145 días) y para las ecografías (115) y son menores para los TAC (46), las mamografías (77) o las resonancias (65).

Tanto en el Insular de Gran Canaria como en La Candelaria, las mayores esperas son para endoscopias (seis meses y cuatro y medio, respectivamente) y para resonancias (159 y 106 días).

De entre los hospitales en islas no capitalinas, la población de Lanzarote tiene que esperar siete meses para un ecocardiograma y un poco menos (190 días) para una ecografía. Sin embargo, la mayor demora se produce en el Hospital General de La Palma, donde la ciudadanía debe esperar un año y un mes (393 días) por una endoscopia.

El Gobierno regional anunció esta semana en un comunicado que el Servicio Canario de la Salud (SCS) está llevando a cabo un “estudio del cómputo de entradas y salidas en las listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas y pruebas diagnósticas, con el objetivo de poner en marcha los recursos y las medidas necesarias para contrarrestar el incremento continuado que se viene registrando”.

Una vez concluido este análisis, se reunirá con los directivos de los distintos hospitales isleños para “analizar las posibles mejoras a aplicar en cada uno de sus servicios”.

