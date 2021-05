El incendio de Arico afecta a unas 2.600 hectáreas y sigue descontrolado, pero su evolución es "favorable"

La situación del incendio en los altos del municipio tinerfeño de Arico "es mejor que la de esta mañana", pero el fuego sigue descontrolado y afecta a 2.600 hectáreas en un perímetro de 25 kilómetros. Los frentes del incendio, que son varios (el izquierdo y derecho de la cola y el frente principal), han podido "comenzar a ser fijados". Sin embargo, y pese a esta mejoría, no se puede todavía "hablar de una situación estabilizada". Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en una rueda de prensa para informar sobre la evolución de las llamas en Tenerife, en la que también han estado presentes el presidente del Cabildo insular, Pedro Martín; el alcalde de Arico, Sebastián Martín; y el técnico de Seguridad y Emergencias Jorge Parra.

El portavoz del Ejecutivo espera que esa "mejoría progrese y que esa fijación de los frentes continúe". Así mismo, durante la rueda de prensa se ha comunicado que la Guardia Civil ya ha detectado el punto exacto donde se originó el fuego, aunque se siguen investigando las causas. "La situación no va a peor y empezamos a poner las bases para tener resultados esperanzadores", ha añadido el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.

No obstante, la situación sigue siendo grave debido a la presencia de algunos focos de especial peligro. Además, la meteorología "no es favorable", ya que, como puntualiza Pérez, se sigue teniendo que "luchar contra el viento, las altas temperaturas de la zona y la humedad", factores que no contribuyen al cese de las llamas. Ante ello, y aunque la situación mejora a pasos lentos, "la intervención" en las tareas de extinción no es solo la misma, sino mayor".

De acuerdo con los técnicos, en estos momentos la superficie afectada está por encima de las 2.6000 hectáreas, lo que no significa "que todo el interior de la zona haya sido pasto de las llamas", ha puntualizado Pérez. Además, ha recordado que alrededor de 300 personas están interviniendo para hacer frente al incendio forestal y, además, también están haciendo labores "los grupos de seguridad, los servicios de Protección Civil y los servicios de apoyo logístico, en los que hay que destacar a la Cruz Roja". A estos efectivos se suman cinco helicópteros y dos hidroaviones. Este sábado se sumará otro hidroavión.

Asimismo, Pérez ha calculado que este viernes puede acabar con aproximadamente 600 descargas de agua en la zona gracias al refuerzo de los medios aéreos.

Impacto mínimo en el Parque Nacional del Teide

Este viernes las llamas sobrepasaron el límite del Parque Nacional del Teide, sin embargo, Julio Pérez ha asegurado que su impacto ha sido mínimo en esta zona, porque el fuego llega "sin combustible" y se extingue "casi solo".

La buena noticia es que el fuego no ha afectado a núcleos de población y no ha sido necesario realizar desalojos.

El portavoz del Ejecutivo ha vuelto a incidir en la prohibición de acceso a los montes de Arico, Fasnia y Granadilla, así como a los senderos del Parque Nacional del Teide. Su incumplimiento puede conllevar sanciones por parte de los agentes de seguridad que peinan la zona, ha advertido.

El incendio no está controlado, pero casi todo el perímetro está consolidado. Hay que seguir trabajando y vigilar el cambio de la dirección del viento.