Incertidumbre en la comunidad educativa canaria por la planificación y el contenido de las materias del próximo curso

El mes de junio avanza en Canarias sin que la comunidad educativa cuente aún con los currículos de cada una de las materias, que sufrirán modificaciones el próximo curso por la entrada en vigor de la nueva ley educativa, la LOMLOE. En los últimos meses, el profesorado de varias asignaturas ha luchado en el Archipiélago por que se mantenga la presencia de sus contenidos, como es el caso de Dibujo, Religión, Música, Economía o Clásicas. Los sindicatos mayoritarios expresan la incertidumbre del profesorado en estos días, aún a la espera de que se publiquen los currículos educativos de cada materia para poder preparar el próximo curso. La Consejería de Educación afirmó este martes a este periódico que las comisiones de cada materia siguen trabajando en ello.

El Colectivo del Profesorado de Dibujo de Canarias muestra su preocupación por el "veto" a las artes en las aulas

El próximo mes de septiembre, la nueva ley empezará a aplicarse en los cursos educativos impares. Además, la LOMLOE permite que el Estado diseñe el 60% de los contenidos y las comunidades autónomas un 40%, un porcentaje en el que Canarias puede adecuar la educación a las características del Archipiélago y una tarea en la que se lleva trabajando tiempo. A finales de abril se publicó un primer borrador y desde entonces se han recibido aportaciones y críticas por la organización de diferentes asignaturas, unas de las más conocidas fue la reivindicación por mantener Historia y Geografía de Canarias como obligatoria. El Consejo Escolar de Canarias tendrá que realizar además informes perceptivos sobre estos cambios. El currículum de Infantil, por ejemplo, aún se encuentra en fase de enmiendas.

Hacia un currículum que integrador

Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC-IC defiende la necesidad de que el currículum sea lo más “completo e integrador posible” y cree que existe margen para que las asignaturas más perjudicadas puedan ser integradas al igual que se logró que Historia y Geografía de Canarias permanezca en la ESO como obligatoria o en el caso de Filosofía. Además, remarca la importancia de las asignaturas que enseñan valores a la ciudadanía.

En un reciente comunicado, el sindicato exponía que “la educación en Cultura Clásica nos vincula a la herencia cultural de Occidente, una de las aportaciones fundamentales a nuestras raíces y señas de identidad. La Música y el Dibujo también sufren recortes en sus materias, tanto obligatorias como optativas, de la ESO y de la Educación Básica de Personas Adultas. Por sus aportaciones de índole artística reclamamos que mantengan su carga horaria en la nueva ley educativa. Así mismo, la materia de Economía requiere una revisión de lo que pretendidamente quiere otorgarle la Consejería de Educación en cuanto a horas lectivas”, defiende.

Un nuevo Bachillerato General

Por su parte, el presidente de Anpe Canarias defiende muchos aspectos positivos de la nueva ley educativa y cree que mejora la anterior, la LOMCE y lamenta que en algunas comunidades autónomas se paralice por cuestiones políticas, porque al final afecta al alumnado. No obstante, añade que el proceso que se ha seguido para la LOMLOE no ha sido participativo, y ahí radica parte del problema. “No ha habido prácticamente negociación”, apunta. Desde Anpe se ha incidido en que no afecte a las “cargas horarias de los departamentos” porque eso va a “afectar al profesorado”.

Así mismo, Crespo lamenta que a estas alturas de curso “no saber todavía” lo que se va a impartir el curso que viene y defiende las reivindicaciones y propuestas de profesorado de materias como Dibujo, que ha propuesto alternativas y ha defendido la necesidad de estas materias para mejorar la autoestima y el desarollo de los estudiantes. Por otro lado, recuerda que se va a crear un Bachillerato nuevo y que se necesita tiempo para orientar al alumnado.

Este miércoles Canarias7 recogía el sentir de la plataforma de directores y directoras que critica que aún no se disponga de estos currículos precisamente para poder orientar al alumnado y planificar el próximo año. “«No podemos orientar en la elección de algunas materias que son optativas porque desconocemos su contenido. Por ejemplo, en tercero de la ESO con las nuevas asignaturas, comunicadas hace solo unos días, de Cultura y Ciudadanía Digital o Economía Personal y Social y lo mismo pasa en cuanto a la atención al alumnado que no curse la materia de Religión, solo tenemos las nociones muy generales del real decreto”, afirman en el escrito adelantado en ese periódico, donde también señalan que hay asignaturas que no saben a qué departamento serán asignadas o que no conocen el número de optativas que pueden impartir los centros en primero de Bachillerato.

La lucha por Historia y Geografía de Canarias

El Consejo Escolar de Canarias abogó por mantener como obligatoria Historia y Geografía de Canarias en tercero de la ESO. La movilización de profesores y ciudadanía en redes sociales se inició el pasado mes de abril con una recogida de firmas propuesta por los profesores Antonio Chamorro Segovia y Miguel Ángel Hernández Méndez. Días después, dos socios de gobierno (NC y Podemos) así como Coalición Canaria también reclamaron la permanencia de esta materia. Finalmente, el pasado 27 de abril la consejera de Educación, Manuela de Armas confirmaba que la asignatura permanecería de carácter obligatorio el próximo curso.