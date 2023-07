Las juntas de zona tramitan ya miles de excusas de quienes quieren librarse de estar en mesas electorales el 23J

Las Juntas Electorales de Zona (JEZ) han empezado a tramitar ya las miles de alegaciones que han presentado los ciudadanos designados para las mesas electorales del 23J y solo en Madrid capital se han recibido más de 5.000 excusas en menos de cinco días.

Un aluvión de solicitudes que comenzaron a presentarse la semana pasada y cuya resolución se publica cinco días después de haber registrado la alegación.

Como novedad, este año, dado que las elecciones generales coinciden con el periodo de las vacaciones estivales, se contempla la posibilidad de quedar eximido de la mesa si se ha contratado un paquete vacacional antes de la convocatoria electoral, que fue el 30 de mayo.

“Ha sido una alegación recurrente tras haber sido oficializada como una nueva instrucción que aprobó la Junta Electoral Central (JEC) de forma excepcional”, comenta a la agencia EFE el secretario de la Junta de Zona de Madrid, José Gayo, que también avanza que muchas de estas alegaciones se han desestimado “porque estaban mal fundamentadas o documentadas y algunas eran muy posteriores a la fecha de la convocatoria”.

Pero no todas las excusas están vinculadas a las vacaciones. El perfil de las personas que presentan alegaciones en Madrid capital es variado, desde jubilados hasta jóvenes, pasando por mujeres embarazadas.

Pedro Lafuente ha acudido a la JEZ de Madrid con la excusa de ser mayor de 65 años, uno de los requisitos más claros para no estar presente en la mesa electoral.

“En cierto modo me he sentido halagado porque se han acordado de mi...nunca me había tocado”, señala a EFE al tiempo que Jesús, de mediana edad, explica que ha pedido ausentarse de la mesa como suplente porque lleva de baja casi un año por cinco lesiones en el brazo.

“Yo estaba encantado. Es la primera vez que me toca, pero claro uno se ve limitado y he tenido que tomar esta decisión”, incide.

El secretario de la Junta de Zona de Madrid puntualiza que el resto de excusas alegadas suelen ser de personas que tienen que atender a dependientes, ya sean mayores o niños, o que tienen reconocida alguna discapacidad. También mujeres embarazadas, en lactancia o ciudadanos hospitalizados.

Este es el caso del hijo de Julián, quién ha sido seleccionado para la mesa por primera vez pero no podrá asistir al encontrarse hospitalizado: “como no vaya una ambulancia a recogerle y llevarle al colegio electoral”, bromea.

“En comparación con las elecciones de 2019, creo que estamos en un número de alegaciones un poco más alto que en aquella ocasión a estas alturas”, señala Gayo durante la entrevista con EFE tras añadir que, en relación a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el número de excusas también ha crecido.

Comenta que los ciudadanos acuden a la oficina “con buena disposición” aunque recuerda que la mayoría de excusas se han enviado de manera telemática a través de las aplicaciones que se han habilitado a tal efecto.

“Estoy sordo”, “tengo que cuidar de mi hijo”, “tengo un viaje programado”, son otras de las 350 alegaciones que se presentan de media en la JEZ de Madrid por las mañanas, según ha señalado Devi, auxiliar administrativo de Delegación de Gobierno que trabaja en esta junta.

No obstante, indica que el número va bajando porque las primeras alegaciones eran de presidentes y vocales y ahora reciben excusas de los suplentes.

El secretario de Zona de Madrid también puntualiza que no se ha contratado a más personal pese a la previsión de que pueda haber un “aumento considerable” de excusas en los próximos días y recuerda que el horario de la oficina es ininterrumpido y que el personal de administración compagina esta labor con su trabajo habitual.

La presentación de alegaciones dura apenas cinco minutos, que es lo que tarda en presentar la documentación, y posteriormente será estimada o desestimada por el personal correspondiente.

En el caso de que sean estimadas todas las excusas de una misma mesa electoral, tanto presidente como vocales y suplentes, Gayo advierte: “se elegiría a alguno de los que fueran a votar para confeccionar la mesa”.

Desde que el interesado recibe la notificación para formar parte de la mesa tiene un plazo de siete días para presentar alegaciones.

Si posteriormente cualquiera de los designados no pudiera acudir, debería comunicarlo a la JEZ al menos 72 horas antes de la cita electoral.