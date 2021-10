Kerem Bürsin, actor de la novela turca 'Love is in the air', aterriza en Gran Canaria: "Esto es precioso"

El actor turco Kerem Bürsin, conocido por ser uno de los protagonistas del éxito Love is in the air (El amor está en el aire, en español), ha aterrizado este viernes en Gran Canaria. El motivo de su visita es la celebración de la Swim Week by Moda Cálida, el evento de moda del que el Cabildo de la isla lo ha nombrado embajador.

El actor no ha dudado en promocionar la isla desde su llegada a través de sus redes sociales, en las que ha publicado un vídeo mostrando los productos gastronómicos locales que le ha dejado el hotel en su recibimiento con un pequeño cartel del programa Gran Canaria Me Gusta. "Esto es precioso", se le escucha en el vídeo.

También ha patrocinado el evento de moda, en el que participan "increíbles diseñadores locales" para exponer en los desfiles las últimas tendencias en ropa de baño.