Consulte el listado de los laboratorios para hacerse la prueba COVID en Canarias y poder viajar entre islas en Semana Santa

Se podrá viajar entre islas fuera de la causas justificadas en la norma. Esta es una de las regulaciones en la limitación de movilidad que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad para Semana Santa. Eso sí, todos los pasajeros (de seis o más años) que viajen de una isla a otra dentro del Archipiélago canario entre el 26 de marzo y el 9 de abril sin una causa justificada recogida en el decreto, deberán presentar una prueba de diagnóstico activo (PDIA) negativa realizada en la 72 horas previas a la llegada al lugar de destino.

La Consejería de Sanidad regula los requisitos para los desplazamientos interinsulares en el periodo de Semana Santa

Esta limitación a la entrada y salida de personas entre las islas estará vigente desde las 00:00 horas del 26 de marzo hasta las doce de la noche del 9 de abril y afectará a los desplazamientos interinsulares por vía aérea o marítima, con independencia del nivel de alerta en que se encuentre la isla y del lugar de residencia habitual de la persona que se desplace.

Asimismo, la Consejería ha detallado que dicha prueba diagnóstica no tendrá la consideración de prestación sanitaria del sistema sanitario público, por lo que no será realizada por el Servicio Canario de Salud (SCS) en sus centros propios o concertados, si bien estos últimos podrán realizarla a título privado. En ningún caso será abonada o reintegrada por el SCS. Como excepción, en la isla de El Hierro se realizará por el SCS, al no existir laboratorios privados acreditados, pero se facturará a los interesados los correspondientes precios públicos.

Consulte, pinchando aquí, el listado de los laboratorios autorizados para realizar la PDIA publicado por el Gobierno de Canarias.