Lucas Bravo de Laguna (UxGC): "El Gobierno central ha dado la espalda a Canarias en la crisis migratoria"

El presidente de UxGC y diputado autonómico, Lucas Bravo de Laguna, ha reprochado este miércoles al Gobierno central que "haya dado la espalda a Canarias" ante la crisis migratoria que afronta la comunidad. En lo que va de agosto, más de 1.000 personas han llegado al Archipiélago y cerca de medio millar ha perdido la vida intentándolo desde comienzos de año. Bravo de Laguna se apoya en estos datos de Naciones Unidas parar instar a las instituciones europeas a que "incentiven su labor de apoyo a los países africanos para que palíen su situación de pobreza o conflicto, que mejoren las condiciones de vida de esos países y limiten por tanto la necesidad de sus habitantes de buscar futuros mejores".

El flujo de llegadas de personas a las Islas está haciendo que la situación actual de Canarias y, sobre todo, de Gran Canaria sea "dramática", afirma, por lo que exige "pronunciamientos claros y contundentes". Para ello, el también portavoz del partido propone "elaborar un pacto de Estado donde abordar la política migratoria" y denuncia que "el PSOE no puede seguir mirando hacia otro lado" y tampoco continuar "creando guetos insulares" para resolver el drama migratorio.

“Abrir la puerta indiscriminadamente es imposible, así como las declaraciones políticamente correctas no van a solucionar el problema. Solo tranquilizan nuestras conciencias”, ha aseverado.

Bravo de Laguna también hace hincapié en que en las últimas semanas “se ha duplicado el número de mujeres y niños en la ruta marítima hacia Canarias, considerada como una de las más peligrosas del mundo”. Explica que actualmente las Islas cuentan con 2.725 menores tutelados, según los datos de la Consejería de Derechos Sociales, lo que supone un incremento del 18,4% en el primer cuatrimestre del año, de los cuales 1.700 están en Gran Canaria, afirma.

"Desde la Península no ven las condiciones infrahumanas en las que viven los migrantes: en parques, en playas y solares, donde su vulnerabilidad se perpetúa en Europa, sin solución", critica el portavoz, que asegura que las derivaciones de los menores migrantes no acompañados hacia otros territorios apenas alcanzan el 3,7% del total. También denuncia que el Gobierno no evita que estos niños, una vez cumplan la mayoría de edad y sean expulsados de los centros de acogida, puedan caer en redes criminales.

En este alegato, Bravo de Laguna vuelve a poner el foco en el Archipiélago y también le recrimina al Estado que no tenga en cuenta el "estado de inseguridad y violencia social" que está produciendo la crisis en Canarias. En esta última afirmación, el presidente de UcGC no ofrece datos para apoyar su argumento.

Además de pedir auxilio a Europa, UxGC propone un equilibrio en el reparto de cargas y redistribución solidaria para ayudar a solventar estos problemas, con especial incidencia en el tema de los menores migrantes. "Se tienen que reforzar los acuerdos de colaboración con países emisores como Marruecos, Mauritania, Senegal, Argelia, etc., para controlar la salida de embarcaciones con este tráfico humano del que se lucran las mafias y su negocio de muerte. Canarias no puede convertirse en un centro de acogida de quienes quieren ir a Europa”, concluyó.