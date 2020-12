Una madre de una joven con discapacidad recoge 14.000 firmas dirigidas al Cabildo de Gran Canaria para reactivar un centro de día

Nereida Hernández, madre de una joven con 99% de discapacidad, ha iniciado una recogida de firmas dirigida al Cabildo de Gran Canaria, que cuenta con más de 13.933 apoyos, para que el Centro de Día José de las Longueras (Telde) recupere su servicio íntegro todas las semanas y en horario habitual.

Tal y como asegura este viernes en un comunicado, su hija tiene una discapacidad casi del cien por cien y siente que el Cabildo "la está discriminando”, al igual que al resto de los usuarios del centro para personas con discapacidad de San José de Las Longueras.

Su hija lleva 11 años acudiendo a ese centro de día, de 07.30 a 16.00 horas, de lunes a viernes, lo que le permitía trabajar para ganar los ingresos que necesita la familia.

Con los cambios del centro, al que van solo una semana sí y otra no, y con recorte de horarios, es incompatible el cuidado de su hija con las obligaciones laborales y, al igual que otras familias, ve en peligro su puesto de trabajo si no se soluciona con urgencia.

Por todo ello, esta madre grancanaria inició el pasado 2 de diciembre una recogida de firmas en change.org dirigida al Cabildo para solicitar que devuelvan a las familias “el servicio íntegro que se necesita”.

Considera además que se está produciendo una discriminación hacia el colectivo de discapacitados como su hija, porque, aunque entiende el cierre que se produjo en marzo con el confinamiento, “ahora han pasado 8 meses de aquello y ha habido tiempo suficiente para acondicionar los centros a la nueva situación”, ha aseverado.

"Si lo hemos hecho con todos los colegios ordinarios ¿por qué con estos centros no?”, cuestiona.

Nereida Hernández y su hija viven solas y, como señala, no tiene con quién dejarla mientras trabaja ya que necesita ayuda "para moverse, ducharse, comer... para todo”.

Ha recordado asimismo que "muchas familias han renunciado al Programa Individual de Atención a las personas en situación de Dependencia para que sus hijos pudieran ser atendidos en estos centros” y ahora carecen de esos ingresos y del servicio.

A juicio de esta madre, el trato recibido “es injusto" y asegura está "dispuesta a todo”.

Si es necesario "me sentaré con mi hija en la puerta del Cabildo y no me iré de allí hasta que le den a estos niños lo que por derecho les corresponde”, ha concluido Nereida Hernández.