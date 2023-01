Mascarilla en el transporte público de Canarias: ¿cuándo dejará de ser obligatoria?

La mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte público de Canarias y en el conjunto de la nación. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo este pasado miércoles que “la semana que viene o la siguiente” se va a retirar su obligatoriedad en los medios de transporte públicos.

¿Cuándo se retirará la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público de Canarias?

Este jueves, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que esta medida se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero. No obstante, esto no significa que el propio 7 de febrero ya deje de ser obligatoria. La ministra no ha detallado cuándo entrará en vigor la medida una vez sea aprobada en el Consejo de Ministros, aunque previsiblemente será el día 8 de febrero con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otro lado, las mascarillas seguirán siendo obligatorias en todos los centros sanitarios. Asimismo, sobre las farmacias, la ministra asegura que es un tema que se está “sopesando” atendiendo a los criterios de expertos.